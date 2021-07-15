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新書爆：密利曾怕川普敗選政變 川普嗆：政變不會找他

編譯郭宣含陳韻涵／綜合15日電
新書爆料，前總統川普(中)卸任前幾周，參謀首長聯席會議主席密利(右)擔心川普敗選後發動政變，私下與高官密謀多種方式阻止。左為前國防部長艾思博。(美聯社)
新書爆料，前總統川普(中)卸任前幾周，參謀首長聯席會議主席密利(右)擔心川普敗選後發動政變，私下與高官密謀多種方式阻止。左為前國防部長艾思博。(美聯社)

「華盛頓郵報」記者的新書指出，前總統川普卸任前的最後幾周，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)擔心川普敗選後會為了鞏固權力而發動政變，或採取其他非法手段；他比喻川普發言有如納粹德國希特勒(Adolf Hitler)的言論，為此他一直探詢是否會有政變的消息，並私下與高官密謀多種方式阻止川普。川普15日發表聲明，否認相關內容並表示(上次那場)選舉對他來說才是「政變」。

川普15日透過卸任總統辦公室發表400多字的聲明，否認曾「威脅或公開告訴任何人要發動政變」，形容此想法 「太荒唐」。

「抱歉告訴你們，但選舉對我而言才是政變的形式」；川普表示，「且若我要發動政變，我最不想和密利將軍一起幹」。

該新書名為「我一個人就能搞定：川普災難性的最後一年」(I Alone Can Fix It: Donald J. Trump's Catastrophic Final Year)，作者為曾獲普立茲獎(Pulitzer Prizes)的華郵記者卡羅·萊昂尼格(Carol Leonnig)和拉克(Philip Rucker)，書中指出密利與其他參謀長討論要相繼辭職，不願執行川普的違法命令。

作者訪問逾140人，包括川普政府官員、川普友人與顧問，多數人要求匿名。密利被大量引述，讓讀者一窺他身為美國最高階軍官，在近代最黑暗的日子中，自認是最後能有力捍衛民主的人物之一。

密利在選後一周收到老友警告，「他們想推翻政府，你是可以阻止糟糕事情的少數人。」密利遂非正式會晤其他軍方領袖，計畫如何阻止川普對軍方下達非法指令。

●密利：他們不會成功 我們有槍

密利告訴友人、議員和同仁有關政變的威脅，覺得必須對此「戒備」。他告訴副手：「他們可能嘗試，但不會成功，沒有軍方、中情局(CIA)和聯邦調查局(FBI)不會成功，我們有槍。」

快到1月6日前，密利告訴幕僚，「他認為川普會引發動亂，可能找藉口援引暴亂法出動軍隊」，形容川普是「沒啥可損失的典型獨裁領袖」，川普不實談論選舉舞弊宛如希特勒自詡為救世主。

密利將國會暴動喻為1933年德意志的帝國議會縱火案，希特勒藉此建立納粹獨裁政權。

波洛西 擔心川普發射核武

國會暴動後，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)曾致電密利，盼密利保證川普不會採取核攻擊並引發戰爭，「川普瘋了，他危險又瘋狂。」密利保證體制內會有所制衡。

該書最後寫道，密利得知不會有政變時心想「感謝上蒼，船安全靠岸了」。

正、副總統就職典禮當天，副總統賀錦麗向密利致謝，「我們都知道諸位的貢獻，謝謝你們。」拜登宣誓就職後，前第一夫人蜜雪兒·歐巴馬詢問密利感受，他鬆口氣回應：「今天沒人笑得比我更開心了。」

川普 納粹 波洛西

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