拜登：香港局勢惡化 將向美國企業發出警告

拜登周四在白宮與德國總理梅克爾共同舉行的記者會上說：「香港的局勢正在惡化，中國政府沒有遵守自己做出的會如何處理香港問題的承諾。」（路透）

美國總統拜登 表示，針對中國 政府持續加緊對香港 的掌控，美國政府將就「可能發生的狀況」，向美國企業提出在香港營運風險的警示。

拜登周四在白宮與德國總理梅克爾共同舉行的記者會上說：「香港的局勢正在惡化，中國政府沒有遵守自己做出的會如何處理香港問題的承諾。」

「這可說是就香港可能發生狀況的一種警示，」 他說，「說簡單也簡單，說複雜也複雜。」

知情人士透露，拜登政府計畫周五發布這項警示，凸顯北京當局1997年自收回這個前殖民地原本承諾的「一國兩制」已完全變卦。

這警示不會規定美國企業縮減在香港投資或離開香港。拜登政府擔心的是，在香港設置總部的主要銀行和跨國企業並未掌握香港變化多大，如今面臨的風險有多高。

知情人士透露，這個「商業警示」的主旨將是，原本獨立的司法體制，如今已跟中國沒兩樣，同樣受制於官方的干涉。

此警示不會要求為香港銀行、企業和投資人採取具體行動，而在強調因北京正加強對當地的控制所面臨法律、金融和其他方面的威脅。

「非中資企業應該認識到，香港既有獨特的商機，又有新的複雜風險，」諮詢公司Asia Group合夥人唐偉康說，「沒有統計上的保障，但企業也不應該爭相奪門而出。」

目前為止，許多金融機構實際上反而加大在香港的招聘力道。花旗集團5月即表示，計畫未來五年為香港理財業務招聘超過1000名專業人員，地區內人才爭奪戰日漸激烈之際，花旗加快擴張步伐。高盛集團面對中國對外開放54兆美元的金融市場，也在中國和香港招聘320名員工。