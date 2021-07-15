我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

大法官布萊爾接受CNN專訪：還沒決定何時退休

歐洲議會外委會通過中國新戰略 挺歐台投資協定

中央社布魯塞爾15日專電
歐洲議會外交委員會15日通過呼籲歐盟制定中國新戰略報告草案，批評中國對新疆、西藏和香港的侵犯人權行為，另支持歐盟台灣啟談雙邊投資協定。（圖取自歐盟執委會網頁ec.europa.eu）
歐洲議會外交委員會15日通過呼籲歐盟制定中國新戰略報告草案，批評中國對新疆、西藏和香港的侵犯人權行為，另支持歐盟台灣啟談雙邊投資協定。（圖取自歐盟執委會網頁ec.europa.eu）

歐洲議會外交委員會今天通過呼籲歐盟制定中國新戰略報告草案，批評中國對新疆、西藏和香港的侵犯人權行為，另支持歐盟台灣啟談雙邊投資協定。

歐洲議會外委會今天以58票贊成、8票反對、4票棄權，通過籲歐洲聯盟制定應對中國新戰略的報告草案，認為歐盟應繼續與中國討論氣候變化和健康危機等全球性挑戰，但同時批評中國系統性侵犯人權，籲歐盟與理念相近夥伴深化關係，促進戰略自主和捍衛歐洲的利益和價值觀。

在與中國合作方面，這份報告呼籲歐中持續討論人權、氣候變化、應對全球衛生危機和多邊組織等改革議題，並對可能演變為流行病或大流行病的傳染病透過風險和預警系統加強應對，但要求中國允許對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的起源和如何傳播進行獨立調查。

在對中國展示捍衛歐洲利益及價值觀部分，報告明確表示，在中國取消對歐洲議會議員和歐盟機構的制裁之前，將繼續凍結「歐中全面投資協定」（CAI）的批准程序。

此外，報告再次呼籲歐盟針對歐盟與台灣的雙邊投資協定取得進展。

報告另點出中國的系統性侵犯人權問題，呼籲歐中定期舉行人權問題對話，以解決中國對新疆、內蒙古、西藏和香港的侵犯人權等問題。

負責這項報告的比利時籍歐洲議員傅特曼詩（Hilde Vautmans）在表決通過後表示，歐盟將繼續尋求與中國對話與合作，但歐盟不能淡化中國強硬的外交政策和在世界範圍內的影響力，也不能忽視中國對人權的蔑視和對雙邊和多邊協議改革的承諾。

她說，現在是歐盟團結起來支持更具全面、更加自信的中國政策的時候，藉透過在貿易、數位、安全和國防等領域的戰略自主權，捍衛歐洲價值觀和利益。

外交委員會今表決通過報告後，下一步將提交歐洲議會全會討論表決。

中國 歐盟 投資

上一則

梅克爾訪美 總理生涯尾聲拚一波美德回溫政績

下一則

美學者：美豬公投影響台未來十年 內部分裂利北京

延伸閱讀

歐盟負擔運輸費用 斯洛伐克捐1萬劑疫苗給台灣

歐盟負擔運輸費用 斯洛伐克捐1萬劑疫苗給台灣
歐盟首推「碳邊境稅」 美欲跟進 反對聲音如何解決？

歐盟首推「碳邊境稅」 美欲跟進 反對聲音如何解決？
歐盟提出全球第一個碳邊境稅計畫

歐盟提出全球第一個碳邊境稅計畫
歐盟擬推動2035年起禁售汽柴油車 對抗氣候變遷

歐盟擬推動2035年起禁售汽柴油車 對抗氣候變遷

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
海地總統摩依士與第一夫人瑪婷在2020年1月的合影。(Getty Images)

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

2021-07-10 15:57
海地總統摩依士遭暗殺一事震驚世界，而海地國家警察局長11日在記者會上表示，一名居住在佛羅里達州、海地出生的醫生被視為重點嫌疑人逮捕，據悉這位醫生密謀成為海地總統。(路透)

海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統

2021-07-12 10:41
維珍銀河公司創辦人布蘭森今天搭乘自家太空船，成為公司首名太空之旅乘客。(美聯社)

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

2021-07-11 14:53

超人氣

更多 >
打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救
歐洲杯／義國女球迷掀衣露胸慶贏球 遭鹹豬手湧上狂摸

歐洲杯／義國女球迷掀衣露胸慶贏球 遭鹹豬手湧上狂摸
批拜登政府傾中 潘斯：中國將成邪惡帝國 是美最大威脅

批拜登政府傾中 潘斯：中國將成邪惡帝國 是美最大威脅