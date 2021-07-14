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批拜登政府傾中 潘斯：中國將成邪惡帝國 是美最大威脅

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批拜登政府傾中 潘斯：中國將成邪惡帝國 是美最大威脅

記者張文馨／華盛頓報導
前副總統潘斯14日在華府智庫傳統基金會演說，稱中國共產黨是美國繁榮安全與價值觀的最大威脅。（歐新社）
前副總統潘斯14日在華府智庫傳統基金會演說，稱中國共產黨是美國繁榮安全與價值觀的最大威脅。（歐新社）

前副總統潘斯(Mike Pence)14日在華府智庫傳統基金會(Heritage Foundation)演說，稱中國共產黨是美國繁榮安全與價值觀的最大威脅，中國為實現中的邪惡帝國、孤獨政權；他並批評拜登政府軟弱傾中，美國不應停止施壓中國，應在民生與國安等關鍵領域，推動美中經濟脫鉤。

潘斯說，中國野心勃勃，中共總書記習近平在共產黨百年大會上警告全球，外來勢力「必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流」；中方政府已發掘拜登政府弱點，美中外交高層今年3月阿拉斯加會談中，中方外交官以厚顏無恥的侵略口吻，當著美國人的面，訓斥美國民主缺陷和美國價值的愚蠢，這就是所謂的中國威權系統的優越感。

潘斯說，拜登政府重返巴黎氣候協定，放任中國持續汙染；未要求任何讓步的狀況下，重新加入由中國控制的世界衛生組織(WHO)，停止調查疫情起源。

「中領導人不能信任」

潘斯表示，中國共產黨是美國繁榮安全與價值觀的最大威脅，中國還不是一個邪惡帝國，但它每天都非常努力實現；中方並非十呎巨人，其弱點大於實力，而且她是孤獨政權。

「中國領導人不能信任。」潘斯說，數百萬的美國人已清楚了解，中國共產黨無意加入已開發國家共同體，只想端坐在以自己形象創造的國際秩序之上。

潘斯表示，拜登政府需採取緊急措施，有效回應中國的軍事和經濟野心，包括要求中國清楚揭露新冠病毒起源；中共以發展科技達成政黨目標，美國的投資不能被中共當作武器；確保美國為未來疫情大流行做好準備，基本藥物、醫療設施與防護裝備都在美國製造。

「美中經濟盡快脫鉤」

潘斯說，在攸關美國民生和國家安全的領域，盡快完成美中經濟脫鉤，禁止中國投資美國農田、運輸管線與發電廠，拜登政府應增加禁止投資美國的陸企名單；美國海軍應提高準備，確保印太地區的自由航行。

潘斯警告，中國正在拉丁美洲推動其新殖民主義，斥資數十億美元投入基礎建設，拜登應清楚聲明反對，不允許中國將其打造為軍事基地，拜登應宣示高舉門羅主義。

另外，潘斯也呼籲拜登反對北京主辦2022年冬季奧運，除非中國說明疫情起源並停止壓迫維吾爾族。

潘斯說，美國今天面臨共產中國的挑戰，比冷戰時期的蘇聯更大，北京看準了美企對市場的需求，強迫企業家、運動員和演藝人員不能批評共產黨，還要歌功頌德。

潘斯呼籲拜登政府以川普進步的對中政策為基礎，運用美國的經濟和軍事力量遏制中國共產黨的野心，以符合美國利益與價值觀。

中國 美國 拜登

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