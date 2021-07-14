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憂中國趁亂而入 美議員致函籲布林肯阻海地棄台

中央社華盛頓14日專電
友邦海地總統摩依士遇刺身亡，美國眾議員裴利、帝芬尼憂心中國趁亂而入，今天聯名致函國務卿布林肯(圖)，呼籲他敦促海地與其他區域國家抵抗中國示好，維持與台灣的邦交。美聯社
友邦海地總統摩依士遇刺身亡，美國眾議員裴利、帝芬尼憂心中國趁亂而入，今天聯名致函國務卿布林肯(圖)，呼籲他敦促海地與其他區域國家抵抗中國示好，維持與台灣的邦交。美聯社

友邦海地總統摩依士遇刺身亡，美國眾議員裴利、帝芬尼憂心中國趁亂而入，今天聯名致函國務卿布林肯，呼籲他敦促海地與其他區域國家抵抗中國示好，維持與台灣的邦交。

摩依士（Jovenel Moise）7日在私邸遭槍擊身亡，第一夫人瑪婷（Martine Moise）身受重傷。距離海地總統官邸不遠的台灣大使館，8日遭11名涉嫌暗殺摩依士的武裝分子闖入，目前已全數被海地警方逮捕。

擔憂中國會趁海地政局動盪影響海地與台灣邦交，擴大其在拉美與加勒比海地區勢力，美國共和黨籍眾議員裴利（Scott Perry）和帝芬尼（Tom Tiffany）今天上午致函美國國務卿布林肯（Antony Blinken），呼籲他能拿出因應作為。

根據中央社記者取得的信件副本，議員們在信中表示，目前外界對嫌犯身分與他們背後主謀仍有許多疑問，但11名嫌犯在摩依士遇刺隔天隨即闖入台灣大使館一事，讓人擔心中國可能在海地「搗亂」，趁當前動亂試圖在加勒比海取得更大立足點。

議員們指出，海地是台灣僅存的15個邦交國之一，中國不斷找機會施壓這些國家外交轉向，以擴大在發展中世界的政治與經濟影響力。

他們舉例，2018年時，距離海地不遠的多明尼加、布吉納法索與薩爾瓦多，接連臣服於北京，切斷與台灣的邦交。翌年中國對吉里巴斯、索羅門群島的施壓也奏效，其他像巴拿馬具戰略重要性的國家，也在近年外交轉向。

議員們指出，有鑒於中國在「美國家門口」擴大影響力所帶來的危險，他們期盼布林肯能讓海地及其他拉美、加勒比海國家知道，抵抗中國示好與維持與台灣邦交的重要性。

他們強調：「中共會利用任何機會，推動他們在世界各地的政治與經濟目標，也肯定會趁海地政局動亂之際，讓美國與台灣利益進一步邊緣化。」

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