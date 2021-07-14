前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

前總統布希( George W. Bush)接受14日播出的「德國之聲」(Deutsche Welle)專訪時說，美國從阿富汗撤軍是錯誤決策。圖為2017年5月拍攝。Getty Images

前總統布希( George W. Bush)接受14日播出的「德國之聲」(Deutsche Welle)專訪時說，美國 從阿富汗 撤軍是錯誤決策，他擔心接下來塔利班組織(Taliban)將以何種手段對付阿富汗婦女、兒童以及其他無辜民眾。他說：「我害怕阿富汗婦人及女童可能受到泯滅人性的傷害。」

在訪問中，布希被問到是否認為從阿富汗撤出軍隊是錯誤的。布希答道：「是的，因為後果將非常糟糕，不堪設想，我很難過。」

美國遭遇911恐怖攻擊後，布希在執政初年裡對阿富汗宣戰，目標在於推翻塔利班主導的阿富汗政權，並且追緝蓋達組織(Al-Qaeda)。阿富汗成為美國捲入時間最長的一場戰爭。

拜登總統今年4月宣布將從阿富汗撤軍，美軍在阿富汗的任務將於8月31日畫下句點。

布希受訪時說，美國宣布撤軍之後，阿富汗婦女陷入恐懼。他說，對於20年來曾協助美國及北約(NATO)軍隊的當地民眾，則不免擔心他們接下來命運如何。

他說：「我想到那些口譯人員，不只幫忙美軍，還有幫忙北約軍隊的那些民眾，看來他們似乎會被遺棄在那邊坐以待斃，被那些殘暴致極的人屠殺，我心都碎了。」

根據媒體報導，塔利班成員近日已控制阿富汗北部地區，並朝阿富汗首都喀布爾(Kabul)逼近。

布希說，對於阿富汗撤軍一事，德國總理梅克爾 (Angela Merkel)的看法與他相同。執政16年的梅克爾將於今年底退休，下台之前將到美國訪問。