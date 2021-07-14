我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

東奧在即疫情卻不妙 東京新增確診單日破千

前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

記者顏伶如／綜合報導
前總統布希( George W. Bush)接受14日播出的「德國之聲」(Deutsche Welle)專訪時說，美國從阿富汗撤軍是錯誤決策。圖為2017年5月拍攝。Getty Images
前總統布希( George W. Bush)接受14日播出的「德國之聲」(Deutsche Welle)專訪時說，美國從阿富汗撤軍是錯誤決策。圖為2017年5月拍攝。Getty Images

前總統布希( George W. Bush)接受14日播出的「德國之聲」(Deutsche Welle)專訪時說，美國阿富汗撤軍是錯誤決策，他擔心接下來塔利班組織(Taliban)將以何種手段對付阿富汗婦女、兒童以及其他無辜民眾。他說：「我害怕阿富汗婦人及女童可能受到泯滅人性的傷害。」

在訪問中，布希被問到是否認為從阿富汗撤出軍隊是錯誤的。布希答道：「是的，因為後果將非常糟糕，不堪設想，我很難過。」

美國遭遇911恐怖攻擊後，布希在執政初年裡對阿富汗宣戰，目標在於推翻塔利班主導的阿富汗政權，並且追緝蓋達組織(Al-Qaeda)。阿富汗成為美國捲入時間最長的一場戰爭。

拜登總統今年4月宣布將從阿富汗撤軍，美軍在阿富汗的任務將於8月31日畫下句點。

布希受訪時說，美國宣布撤軍之後，阿富汗婦女陷入恐懼。他說，對於20年來曾協助美國及北約(NATO)軍隊的當地民眾，則不免擔心他們接下來命運如何。

他說：「我想到那些口譯人員，不只幫忙美軍，還有幫忙北約軍隊的那些民眾，看來他們似乎會被遺棄在那邊坐以待斃，被那些殘暴致極的人屠殺，我心都碎了。」

根據媒體報導，塔利班成員近日已控制阿富汗北部地區，並朝阿富汗首都喀布爾(Kabul)逼近。

布希說，對於阿富汗撤軍一事，德國總理梅克爾(Angela Merkel)的看法與他相同。執政16年的梅克爾將於今年底退休，下台之前將到美國訪問。

阿富汗 美國 梅克爾

上一則

中國AI發展威脅 美國將強化外交與國防力量應對

延伸閱讀

梅克爾將訪華府 美議員籲德支持讓渡疫苗專利

梅克爾將訪華府 美議員籲德支持讓渡疫苗專利
拜登將晤梅克爾 就多項議題展開討論

拜登將晤梅克爾 就多項議題展開討論
德、法與中國舉行視訊峰會 籲增加航班多往來

德、法與中國舉行視訊峰會 籲增加航班多往來
大轉彎 梅克爾：打完兩劑疫苗英國人很快就能赴歐

大轉彎 梅克爾：打完兩劑疫苗英國人很快就能赴歐

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
新州卡維爾冰淇淋店華裔東主尼爾森·鄭(左一)今年2月染新冠肺炎去世後，當地民眾十分懷念他；有前員工決定買下該店經營，傳承他的精神。圖為尼爾森·鄭與家人。(取材自臉書)

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

2021-07-08 07:08
海地總統摩依士與第一夫人瑪婷在2020年1月的合影。(Getty Images)

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

2021-07-10 15:57
海地總統摩依士遭暗殺一事震驚世界，而海地國家警察局長11日在記者會上表示，一名居住在佛羅里達州、海地出生的醫生被視為重點嫌疑人逮捕，據悉這位醫生密謀成為海地總統。(路透)

海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統

2021-07-12 10:41

超人氣

更多 >
比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭
亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水

亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水
通膨熱 社安金明年有望調升6.1% 40年最大漲幅

通膨熱 社安金明年有望調升6.1% 40年最大漲幅