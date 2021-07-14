副卿雪蔓下周訪中國 港媒：拜習會登場可期
香港南華早報今天報導，美國副國務卿薛曼下周將在天津會見中國副外長謝鋒，討論兩國外交首長碰面的可能性。這顯示美國總統拜登與中國國家主席習近平舉行高峰會的日程更加接近。
報導說，薛曼（Wendy Sherman）下周的中國行，被視為美中兩個強權領導人可望舉行峰會的重要第一步。
消息人士表示，薛曼將在天津與中國外交部副部長謝鋒見面，討論美國國務卿布林肯（Atony Blinken）與中國外長王毅見面會談的可能性。
兩國外交首長若能會面，將對拜登與習近平展開接觸創造條件。
報導表示，白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）日前的有關談話後，薛曼此行將是觀察拜登政府下階段中國政策方向的難得機會。
康貝爾上周指出，華府將繼續支持與台灣堅實的非官方關係，但他也明確表示不支持台獨。對北京來說，台獨是不可跨越的紅線。
報導說，拜登本周五（16日）將出席亞太經合會論壇（APEC FORUM）視訊會議，目前無法得知屆時是否有計畫與習近平對話，但部分人士認為拜登與習近平將於10月的羅馬20國集團（G20）峰會進行會談的可能性增加了。
不具名的消息人士說：「這次（康貝爾）談話後，兩國是時候去聊聊，了解雙方關係是否繼續的問題了。」
美中兩國在阿拉斯加激烈交鋒後，薛曼與謝鋒的會面將是3月以來兩國高層官員首度面對面的接觸。
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