副卿雪蔓下周訪中國 港媒：拜習會登場可期

拜登總統(左)與中國國家主席習近平可能在今年10月的G20峰會舉行場邊會議。圖為兩人2013年合影。(美聯社)

香港南華早報今天報導，美國副國務卿薛曼下周將在天津會見中國 副外長謝鋒，討論兩國外交首長碰面的可能性。這顯示美國總統拜登 與中國國家主席習近平 舉行高峰會的日程更加接近。

報導說，薛曼（Wendy Sherman）下周的中國行，被視為美中兩個強權領導人可望舉行峰會的重要第一步。

消息人士表示，薛曼將在天津與中國外交部副部長謝鋒見面，討論美國國務卿布林肯（Atony Blinken）與中國外長王毅見面會談的可能性。

兩國外交首長若能會面，將對拜登與習近平展開接觸創造條件。

報導表示，白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）日前的有關談話後，薛曼此行將是觀察拜登政府下階段中國政策方向的難得機會。

康貝爾上周指出，華府將繼續支持與台灣堅實的非官方關係，但他也明確表示不支持台獨。對北京來說，台獨是不可跨越的紅線。

報導說，拜登本周五（16日）將出席亞太經合會論壇（APEC FORUM）視訊會議，目前無法得知屆時是否有計畫與習近平對話，但部分人士認為拜登與習近平將於10月的羅馬20國集團（G20）峰會進行會談的可能性增加了。

不具名的消息人士說：「這次（康貝爾）談話後，兩國是時候去聊聊，了解雙方關係是否繼續的問題了。」

美中兩國在阿拉斯加激烈交鋒後，薛曼與謝鋒的會面將是3月以來兩國高層官員首度面對面的接觸。