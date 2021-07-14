共和黨限制投票 拜登嚴厲譴責：你們不覺得羞恥嗎？

拜登總統13日在費城「國家憲法中心」發表演說，直指共和黨執政州通過法案，緊縮投票限制，是「內戰以來美國民主面臨的最大考驗」。圖為演講會現場。(Getty Images)

針對共和黨 執政州紛紛通過法案，緊縮投票 限制，以及來自民主黨內的壓力，拜登 總統13日展開反擊；他在費城「國家憲法中心」(National Constitution Center)發表演說指出，對抗限縮投票權的各種法案是「內戰以來美國民主面臨的最大考驗」，前總統川普企圖推翻2020年大選結果的各種手段，根本就是「彌天大謊」(big lie)。

拜登在演說中抨擊共和黨的做法「非美國、非民主」，也抨擊前總統川普，說「在美國，如果你輸了，你就得接受結果」；他說：「你依據憲法，再試一次。不能因為你不滿意(結果)，就說事實是假的，試圖推翻。那不是政治家風度，那是自私。」

拜登在演說中呼籲民主黨再接再厲，在國會通過保護投票權的聯邦法律；他也對共和黨國會議員、州政府、市政府及郡政府官員喊話，要他們「看在上帝份上，勇敢站起來」，幫忙阻止意圖破壞選舉及神聖投票權的聯手行動。

拜登總統13日在費城「國家憲法中心」發表演說。(Getty Images)

他說：「你們不覺得羞恥嗎？」

共和黨主導的限縮投票權法案，過去幾個月在多州議會陸續通過，但旨在擴大全國投票權的兩項法案，在國會提出後卻後繼乏力，讓拜登承受民主黨陣營日漸龐大的壓力，希望藉由廢除「費力把事拖」(filibuster)議事規定，不計一切政治代價，讓擴大投票權法案得以在參院過關，但拜登並未採納。

紐約時報分析，拜登13日的談話中，似乎坦承擴大投票權法案在國會通過機會渺茫，同時也將焦點移轉放在2022年期中選舉。

拜登在演說中表示：「我們將在2022年面臨另一次考驗。新一波前所未見的選民壓制，堂而皇之且持續不斷的顛覆選舉。我們現在就要做好準備。」

他表示，將展開宣導活動，教育選民有關法規的改變，協助民眾登記投票並確實完成投票。

拜登總統13日批評前總統川普企圖推翻2020年大選結果的各種手段是「彌天大謊」。圖為川普支持者今年1月6日強行衝進國會，企圖阻止確認大選結果。(美聯社)

就在拜登發表演說的同一時間，兩黨對於投票權的角力戰，正在真實上演；一群德州民主黨議員為了擋下共和黨議員提出的限制投票法案表決通過，集體搭包機離開德州，讓議程無法進行。

對於川普散布的2020年選舉陰謀論，拜登則說，陰謀論凸顯美國政治黑暗、惡毒的脆弱層面；雖然沒有直接點名川普，但拜登在演說中指出，「惡霸及恐怖販賣者」對於民主的存在已構成嚴重威脅。

他說：「沒有任何一場選舉接受過如此嚴苛、這般高標準的審查。這種彌天大謊就只是個彌天大謊。」

根據統計，已有十多個共和黨執政州在今年春季通過州法，對選民投票做出各種限制，或大幅修改選舉規則；民主黨在國會提出的投票權改革法案「為人民法案」(For the People Act)6月底在參院遭到共和黨參議員封殺，對於「約翰路易斯投票法案」(John Lewis Voting Rights Act)共和黨參議員也打算比照辦理。