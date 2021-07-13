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通膨熱 社安金明年有望調升6.1% 40年最大漲幅

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

通膨熱 社安金明年有望調升6.1% 40年最大漲幅

記者顏伶如／綜合報導
由於通貨膨脹，社安署明年將調高社安金。（Getty Images）
由於通貨膨脹，社安署明年將調高社安金。（Getty Images）

通貨膨脹之下物價一路走高，正在領取社安金的6500萬民眾，將獲得1983年以來幅度最大的生活成本調整(cost-of-living adjustment, COLA)。老年人權益倡議團體估計，這波社安金調整幅度可能上看6.1%。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，由於社安署(SSA)每年調整社安金僅一次，因此民眾必須過一陣子才能領到調整後的新標準，作業時間為年底的12月間，1月份領到的社安金將是調整後的金額。從時間點來看，老年人以及其他領取社安金福利的民眾，須等到2022年1月才會收到配合生活成本調整之後的社安金。

社安金在2021年度得到的生活成本調整為1.3%，幅度堪稱近幾年來最小的一次。美國逐漸擺脫新冠疫情，各地紛紛解封，各行各業重啟營運，但不少商品、服務供應量緊縮，物價則是一路上漲，今年6月間通貨膨脹率達到5.4%。

非營利老年人權益倡議團體「老年人聯盟」(Senior Citizens League)在最新預測分析報告中指出，若以今年6月的通膨數字計算，社安金領取民眾從明年開始，領取的生活成本調整將是1983年以來最大幅度，當年增加幅度為7.4%。

「老年人聯盟」社安金與權聯邦醫療保險(Medicare)政策分析師瑪麗‧強生(Mary Johnson)指出，通貨膨脹壓力讓某些老年人生活困難，購買能力遭到嚴重削弱，一名退休老人便寫信給「老年人聯盟」指出，由於醫要費花費高，還要其他生活支出，已改成一天只吃一餐。

報導指出，社安署將於10月間宣布年度生活成本調整，計算方式則以三個月之內平均通貨膨脹率為基準。

「老年人聯盟」指出，通貨膨脹夏季到初秋期間可能趨緩，使得2022年生活成本調整計算結果增加幅度變小。

由於通貨膨脹，社安署明年將調高社安金。圖為今年剛調整的社安金。(社安署官網)
由於通貨膨脹，社安署明年將調高社安金。圖為今年剛調整的社安金。(社安署官網)

社安金 通貨膨脹 聯邦醫療保險

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