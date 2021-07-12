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海地總統遇刺 CNN：多名嫌犯曾是美緝毒局和FBI線人

海地總統遇刺 CNN：多名嫌犯曾是美緝毒局和FBI線人

編譯徐榆涵／即時報導
數名涉嫌參與暗殺海地總統的嫌犯據傳曾是美國執法部門的線人，涉及機構包括美國緝毒局（DEA）和聯邦調查局（FBI）。(美聯社)
數名涉嫌參與暗殺海地總統的嫌犯據傳曾是美國執法部門的線人，涉及機構包括美國緝毒局（DEA）和聯邦調查局（FBI）。(美聯社)

CNN報導，知情人士透露，數名涉嫌參與暗殺海地總統的嫌犯曾是美國執法部門的線人，涉及機構包括美國緝毒局（DEA）和聯邦調查局（FBI）。

據報導，美國緝毒局發布聲明說，至少有一名被海地當局逮捕的男子曾擔任美國緝毒局線人。聲明還提到，在海地總統被刺殺後，該嫌聯繫了他在緝毒局的聯繫人，這名被派往海地的緝毒局官員敦促該嫌自首。

而除了與美國緝毒局有關，知情人士稱，其他嫌犯也與美國有關聯，包括為FBI提供情報。對此，FBI表示，不對線人發表評論，只稱使用「合法來源來收集情報」，以作為其調查的一部分。

海地總統摩依士在當地時間7日凌晨1時許，於首都太子港郊區的家中遭人殺害，海地當局稱這起暗殺行動涉及至少28人，其中許多名哥倫比亞來的傭兵，皆是透過一間在美國佛州設有辦公室的保全公司所聘請。

海地12日宣布逮捕一名涉嫌策劃整起事件的主謀。海地警察局長查爾斯在記者會上說，現年63歲、在海地出生、現居美國佛羅里達州的醫師薩農（Christian Emmanuel Sanon）曾於6月搭乘私人飛機入境海地。

海地當局表示，薩農聘請了總部位在佛州的CTU保全公司的人員，CTU接獲的任務原本是保護薩農安全，但後來的任務似乎有所變化，變成要綁架摩依士。

海地當局提供的調查細節有限，但隨著愈來愈多案情顯示佛州與該起事件有關，似乎代表著至少有部分的暗殺行動是在美國策劃。

美國 佛州 海地總統

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