打了新冠疫苗仍染疫病故 為何科學家並不意外？

科學家認為，打了新冠疫苗仍染疫病故，並不令人感到意外。美聯社

Delta新冠變種病毒 正在英國肆虐，但近來染疫病故人數中，近半數都已接種新冠疫苗 。然而，醫生和科學家卻未對此發出警告，且認為這不令人感到意外。

醫生和科學家反而認為，到目前為止，這些數據讓人認為，新冠疫苗在面對變種病毒時，也能提供龐大的保護力，尤其是在施打了兩劑之後。最早在印度發現的Delta變種病毒，已蔓延到美國 等至少85個國家，估計是目前美國最常見的新冠變種病毒。

英國公共衛生署的數據顯示，截至6月21日，在感染Delta病毒的9.2萬人中，共有117人病故，當中50人已接種兩劑疫苗，比率達46%。

不過，科學家主張，這不代表Delta病毒能躲過新冠疫苗的效果並導致重症，反而支持疫苗是有效的，以下是三大原因。

首先，新冠疫苗並非百分之百有效，不是每個接種者都會產生相同的免疫反應。相較於年輕力壯者，年紀較長、免疫系統出問題或受損、或因某些其他疾病而承受壓力者，所產生的免疫反應可能沒有那麼強。新冠疫苗高度有效，但部分人士在接種疫苗後，仍容易受到病毒的影響。

其次，新冠肺炎的死亡風險，會隨著年齡愈長而大幅增加。例如，若某款疫苗能降低一位80歲老人染疫病故的風險95%，但這位年長者的病故風險可能還是高於未接種疫苗的20歲年輕人。糖尿病、高血壓、肺病等慢性病，也與新冠肺炎重症和病歿風險升高有關。

第三，隨著愈來愈多人接種疫苗，新冠病毒能感染的未接種者變少。若已接種者比未接種者多，而已接種的年長者仍可能染疫，那麼已接種者卻染疫病故的人數，可能等同於、甚至高於年輕的未接種者，因為已接種者已遠多於未接種者。想像一下，假如一國的所有國民都已施打疫苗，但病毒仍舊能散播，那麼所有的染疫病故者都將來自已接種群體。