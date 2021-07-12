我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打了新冠疫苗仍染疫病故 為何科學家並不意外？

美國務院報告 點名新疆緬甸等為暴行高風險區

古巴總統將示威歸咎美國制裁 拜登支持抗議民眾

中央社哈瓦那12日綜合外電報導
古巴總統狄亞士－卡奈（Miguel Diaz－Canel）。歐新社
古巴總統狄亞士－卡奈（Miguel Diaz－Canel）。歐新社

古巴總統狄亞士－卡奈今天將週末爆發的歷史性抗議，歸咎於美國施加的「經濟窒息」以及少數反革命份子在社群媒體的鼓動。美國總統拜登則說，他支持古巴人民。

此次抗議適逢古巴陷入前盟邦蘇聯解體以來最嚴重的經濟危機，在疫情加劇的同時，美國將數十年來的制裁措施收緊，使古巴的糧食和藥品短缺以及停電問題更加惡化。

狄亞士－卡奈（Miguel Diaz－Canel）率內閣閣員在電視發表談話說：「過去數週來，社群媒體上反古巴革命的言論增加了，在我們遭遇的問題和各種短缺上借題發揮。」

他說，少數反革命份子煽起動亂，他並指責古巴各城市昨天在數十年來最大反政府示威中所遭受的破壞。

狄亞士－卡奈說：「民眾朝外匯商店和警察投擲石塊，而且偷東西，他們還推翻車輛，這完全是粗魯、無禮和犯罪的行為。」

拜登今天發表聲明說，美國支持古巴人民爭取自由以及擺脫疫情和數十年來鎮壓的訴求。

拜登說：「古巴人民勇敢地堅持基本的普世權利，那些權利必須獲得尊重，包括和平抗議與自由決定自己前途的權利。美國呼籲古巴政權，在此重大時刻聆聽人民的呼聲，並滿足他們的需求而不要自肥。」

古巴 美國 社群媒體

上一則

美國務院報告 點名新疆緬甸等為暴行高風險區

下一則

勇士想換來里拉德，和柯瑞組超級奪冠陣容？

延伸閱讀

最新一波兒童抵稅本周發放

最新一波兒童抵稅本周發放

「明年奪眾院再彈劾拜登」 川普「復位」計畫曝光

「明年奪眾院再彈劾拜登」 川普「復位」計畫曝光
貨櫃海運價今年連第15漲 台灣海運三雄將跟進

貨櫃海運價今年連第15漲 台灣海運三雄將跟進
槍擊與變種病毒 國慶日有感

槍擊與變種病毒 國慶日有感

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
新州卡維爾冰淇淋店華裔東主尼爾森·鄭(左一)今年2月染新冠肺炎去世後，當地民眾十分懷念他；有前員工決定買下該店經營，傳承他的精神。圖為尼爾森·鄭與家人。(取材自臉書)

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

2021-07-08 07:08
海地總統摩依士與第一夫人瑪婷在2020年1月的合影。(Getty Images)

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

2021-07-10 15:57

超人氣

更多 >
劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了
海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統

海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
維州醫師長期到婚宴撿剩花 背後暖心原因讓網友讚爆

維州醫師長期到婚宴撿剩花 背後暖心原因讓網友讚爆
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩