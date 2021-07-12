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美國務院報告 點名新疆緬甸等為暴行高風險區

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美國務院報告 點名新疆緬甸等為暴行高風險區

中央社華盛頓12日專電
美國國務卿布林肯（Antony Blinken，圖）今天以納粹集中營倖存者、諾貝爾和平獎得主維瑟爾（Elie Wiesel）名句，作為公布今年「維瑟爾種族滅絕與暴行防治法」（Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act）報告的引言。美聯社
美國國務卿布林肯（Antony Blinken，圖）今天以納粹集中營倖存者、諾貝爾和平獎得主維瑟爾（Elie Wiesel）名句，作為公布今年「維瑟爾種族滅絕與暴行防治法」（Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act）報告的引言。美聯社

美國國務院今天公布種族滅絕與暴行防治報告，點名新疆緬甸等為暴行高風險區。報告針對新疆指出，中共對少數民族進行種族滅絕，並犯下監禁、虐待及強迫節育等違反人道罪行。

「愛的相反不是恨，而是冷漠。」美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天以納粹集中營倖存者、諾貝爾和平獎得主維瑟爾（Elie Wiesel）名句，作為公布今年「維瑟爾種族滅絕與暴行防治法」（Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act）報告的引言。

布林肯表示，這份報告代表美國對抗冷漠的立場，也展現美方願意拿出更多作為，防範並因應包含種族滅絕、違反人道罪及戰爭罪暴行的承諾。

今年報告監控並評估153國風險，較去年99國增加不少，但新增名單並未公開。報告首次直接點名並詳述特定國家情況，列舉6個處於暴行高風險的國家與區域，包括緬甸、新疆、衣索比亞、伊拉克、敘利亞和南蘇丹。

在新疆部分，報告指出，布林肯今年1月證實中共正對維吾爾族犯下種族滅絕與違反人道罪。絕大多數受害者為穆斯林和新疆少數族群，他們遭受的違反人道罪包括監禁、虐待、強制節育和迫害。

為反制北京在新疆作為，美方已採取多項作為。報告舉例，美國財政部去年7月制裁涉及新疆嚴重人權侵犯的2個中共政府實體與6名現、前任官員；今年3月聯合歐盟、英國與加拿大，制裁兩名中國相關官員。國務院也持續對相關中國官員祭出簽證限制措施。

此外，去年6月至今年1月間，美國對來自新疆特定商品、所有棉花與番茄製品祭出暫扣令（Withhold Release Order），因為合理跡象顯示上述產品有使用強迫勞動。商務部也將涉及新疆人權侵犯的24個中國實體，放入俗稱黑名單的出口管制實體清單。

針對2月爆發軍事政變後動盪不斷的緬甸，報告表示，美國政府持續與盟友夥伴合作，敦促緬甸軍政府將權力還給民選政府，並停止殘酷殺害和攻擊示威者、讓部分人士「被消失」與任意監禁等作為。

報告指出，政變爆發前，美方就禁止對緬甸軍售、提供戰鬥訓練和軍事教育，事發後更暫停與美國國防部所有其餘往來。除了對緬甸祭出出口限制，美國也提供緬甸人民18個月的「臨時保護身分」（Temporary Protected Status）。

根據緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）統計，截至今日，政變爆發以來共有6640人被逮捕，5203人仍遭監禁，並有902人遭殺害。

依據2018年生效的「維瑟爾種族滅絕與暴行防治法」，美國行政部門在法案上路之後6年，需每年向國會提交報告，點名面臨暴行風險的國家與地區，並說明美國採取的防範及因應作為。法案以維瑟爾命名，對他畢生為人權發聲的努力致意；維瑟爾2016年辭世，享壽87 歲。

美國 新疆 緬甸

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