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南海仲裁案5周年 美再警告中

特派記者呂佳蓉、國際組／綜合報導
美國國務卿布林肯。(路透)
美國國務卿布林肯。(路透)

12日是海牙常設仲裁法院對南海主權爭議作出仲裁5周年，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11日呼籲中國遵守國際法，停止挑釁行為，尊重不論大小、所有國家權利。他警告中國，若在這個情勢一觸即發的區域對菲律賓發動任何攻擊，美方將依共同防衛條約因應。

國際仲裁庭2016年7月公布仲裁結果，否決中國對南沙群島和周遭暗礁及淺灘的海權主張，中方拒斥裁決結果，並堅持在南海的「9段線」主權主張。

去年裁決滿四周年前夕，當時川普政府曾表態支持這項裁決，也表示除了國際承認的中國海域外，美方視中國在南海幾乎所有海權主張為不合法。當時美方立場是由前國務卿龐培歐所提出，布林肯如今發表聲明即重申此一立場。

布林肯指控中國持續「脅迫並恐嚇東南亞沿海國家、威脅這個重要全球通路的航行自由」，他表示：「我們也重申，菲律賓在南海的武裝部隊、船隻或飛機若遭武裝攻擊，美國將援引1951年美菲共同防禦條約第4條，觸發共同防禦承諾。」

針對布林肯的聲明，中國外交部發言人趙立堅12日說，美方聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違反和歪曲國際法，違背美國政府長期以來在南海主權問題上不持立場的公開承諾，挑撥地區國家間關係，破壞地區和平穩定，是極不負責任的。中方對美方錯誤行徑表示強烈不滿、堅決反對。

趙立堅說，在包括中國在內的地區國家共同努力下，一段時間以來南海一直保持著暢通安全，沒有聽說有任何船隻在南海航行受阻、安全受到威脅。美方所謂南海航行自由受到威脅的說法根本站不住腳。

另外，多個菲律賓團體12日號召數百名支持者前往中國大使館前示威，高舉前總統艾奎諾三世頭像海報，要求北京尊重南海裁決，離開菲國海域。

艾奎諾三世6月24日病逝，享壽61歲。他任內提出南海仲裁案，但南海裁決於現任菲國總統杜特蒂上任後才出爐。杜特蒂擱置南海仲裁結果，與北京交好，更重新審視與美國的盟邦關係。

中國 美國 布林肯

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