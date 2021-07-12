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古巴爆示威 美籲勿攻擊群眾、俄警告外國勿干預

中央社莫斯科/華盛頓12日綜合外電報導
在古巴哈瓦那的Maximo Gomez紀念碑前，11日聚集反政府抗議者。美聯社
在古巴哈瓦那的Maximo Gomez紀念碑前，11日聚集反政府抗議者。美聯社

共產島國古巴昨天罕見多處出現示威活動，數以千計民眾走上街頭抗議民不聊生。美國國家安全顧問蘇利文隨後呼籲古巴當局勿報復群眾，俄羅斯則警告外部勢力勿介入。

路透社報導，抗議群眾不滿古巴經濟狀況和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種進度緩慢等種種政府失職。法新社則提到，古巴正遭逢30年來最嚴重經濟危機，多處民眾昨天一早自動發起示威。古巴通常只有共產黨活動才能獲准集會。

蘇利文（Jake Sullivan）昨天在推特（Twitter）發文表示：「美國支持古巴的言論自由和全國各地集會自由，並且對於任何針對和平示威者的暴力和鎖定行為予以強烈譴責，這些人是行使他們的普世權利。」

另一方面，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天則發布聲明表示：「若外部勢力干預一個主權國家的內部事務，或出現任何破壞性行動促使古巴情勢失去穩定，我們都認為無法接受。」

法新社報導，沙卡洛娃並未說明誰可能試圖干預古巴，但參考蘇利文發文，俄羅斯警告對象似乎指向美國。

沙卡洛娃還說：「我們持續密切關注古巴內部和周圍的情勢發展。我們相信古巴當局正在符合全國人民利益和憲法架構下採取必要措施，恢復公共秩序。」

在冷戰時期，古巴是蘇聯的重要盟邦。自從蘇聯1991年瓦解後，俄羅斯持續和哈瓦那維持良好外交關係。

古巴 俄羅斯 美國

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