海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統

海地總統摩依士遭暗殺一事震驚世界，而海地國家警察局長11日在記者會上表示，一名居住在佛羅里達州、海地出生的醫生被視為重點嫌疑人逮捕，據悉這位醫生密謀成為海地總統。(路透)

海地總統 摩依士（Jovenel Moïse）遭暗殺一事震驚世界，而海地國家警察 局長11日在記者會上表示，逮捕一名居住在佛羅里達州、海地出生的醫師被視為重點嫌疑人，據悉這位醫師密謀成為海地總統。

這位醫師現年63歲、名叫薩農（Christian Emmanuel Sanon），已經是目前已知第三名與美國 有關、海地出生的犯罪嫌疑犯，其餘嫌疑犯包括18名哥倫比亞男子、其中大部分是退役士兵。

海地國家警察局長查爾斯（Léon Charles）將薩農描述為「暗殺總統背後的關鍵人物」，查爾斯表示「他（薩農）6月帶著政治目的乘坐私人飛機抵達海地，並聯繫一家私人安保公司以招募犯下這暗殺行動的人」。據透露，該安保公司是一家位於美國的委內瑞拉籍公司、名為「CTU」。

查爾斯指出「最初賦予這些暗殺者的任務是保護名叫薩農的人，但後來任務發生了變化」，暗示薩農打算自立為總統。查爾斯並提出證據，稱其中一名哥倫比亞人在被捕後聯繫了薩農。此外，當局也表示在突襲薩農住家時，警方發現了一個美國緝毒局（D.E.A.）字樣的帽子、一格彈夾、2輛車、6個手槍套、大約20箱子彈、24個未使用的槍靶和來自多米尼加共和國的4張牌照。

根據從附近建築物拍攝並由「紐約時報」同步的影片顯示，在總統被暗殺的那天晚上，暗殺總統的隊伍高喊他們是「美國緝毒局行動」，不過D.E.A.已表示無任何關係。一連串證據讓薩農嫌疑大增。查爾斯也透露，相關調查的下一個任務是確定誰資助了這次行動。