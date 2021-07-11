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太空漂浮5分鐘 布蘭森：獻給下一代夢想家

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在太空漂浮5分鐘 布蘭森：獻給下一代的夢想家

編譯葉亭均／綜合報導
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英國億萬富豪布蘭森圓了太空夢，11日和維珍銀河公司的五名員工完成太空飛機試飛，飛抵地球與太空交界，再成功降落回地面。機組員在太空艙內開心體驗了無重力的漂浮狀態，布蘭森更直嚷著已實現童年夢想。

布蘭森當天帥氣騎著單車前往新墨西哥州美國太空港，接著搭機展開約一個半小時的航程。一架雙體母艦機「夏娃號」（VMS Eve）將太空飛機「團結號」載運升空，送到海平面上方近16公里處，接著自空中將它放開，飛行員隨後立即讓太空船2號（SpaceShipTwo）的引擎點火，向上衝飛，在短短兩分鐘左右的時間再爬升約73公里，穿越地球大氣層的外緣。

從布蘭森分享的影片中可見到，自機艙往外見到地球邊緣的景象。布蘭森感性地說了一段話：「獻給在下面的所有孩子，我曾是一個懷有夢想的小孩，看著星星；現在，我是個在太空船內的大人，和許多很棒的大人在一起，俯瞰我們美麗、美麗的地球。獻給下一代的夢想家。如果我們能做到，想像你也能做到。」

布蘭森和機組員在機艙內開心漂浮約五分鐘，體驗無重力狀態，並從窗戶凝視在下方的地球，直到重力開始將他們拉回。這艘太空飛機接著落回穿破地球大氣層，展開機翼滑翔至跑道降落。

布蘭森是在機組員和員工陪同下展開飛行，成為全球搭乘自家公司太空船上太空的第一人。除了兩名駕駛外，三名陪同搭乘的任務專家包括維珍銀河首席太空員教練摩西（Beth Moses）、首席營運工程師（Colin Bennett）與政府事務和研究副總裁班德拉（Sirisha Bandla）。

本月象徵是人類未來展開太空遊具有里程碑意義的一個月，布蘭森這次的太空之旅只是一個開端，因為此行的9天後，亞馬遜創辦人貝佐斯也計畫乘坐他的太公司Blue Origin製造的火箭進入太空。

這兩家公司都願意為短暫體驗無重量狀態和令人難忘的太空景觀支付天價的富人提供服務。

影片來源：YouTube CNBC Television

布蘭森10日在升空後的太空艙「團結號」內。(路透)
布蘭森10日在升空後的太空艙「團結號」內。(路透)

太空 布蘭森 新墨西哥州

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