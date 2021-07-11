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運輸機載太空船起飛 布蘭森實現太空旅行夢想

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歷時近17年砸逾10億 布蘭森終於上太空圓兒時夢想

編譯陳韋廷／即時報導
維珍銀河公司創辦人布蘭森今天搭乘自家太空船，成為公司首名太空之旅乘客。(美聯社)
維珍銀河公司創辦人布蘭森今天搭乘自家太空船，成為公司首名太空之旅乘客。(美聯社)

英國維珍銀河太空船「團結號」在美東時間11日上午11點32分左右到達地球上空約80公里，即美國國家航空暨太空總署（NASA）等機構認定的地球與太空交界。

經過近17年努力及投資逾10億美元後，維珍銀河創辦人、英國億萬富翁布蘭森終於實現兒時夢想，到達太空。

與布蘭森同行的三名乘客分別是首席太空員教練摩西（Beth Moses）、33歲的政府事務副總裁班德拉（Sirisha Bandla）與工程師貝內特（Colin Bennett）。

影片來源：YouTube Virgin Hyperloop

中央社／新墨西哥州太空港11日綜合外電報導

維珍銀河公司創辦人布蘭森（Richard Branson）今天搭乘自家太空船，由特製運輸機載運升空，稍後太空船發射進入太空，使他成為公司首名太空之旅乘客。

這趟旅行於美國東岸時間11日早上10時40分左右出發，過程於維珍銀河公司（Virgin Galactic）網站上直播。

維珍太空船團結號（VSS Unity）及船上的2名駕駛、4名乘客（包括布蘭森及3名維珍員工）隨著1架大型運輸機從新墨西哥州起飛。之後團結號在半空中脫離運輸機，並啟動發動機，以相當於地球重力3.5倍的加速度向上飛行。

當團結號超越地球上空約80公里，意即美國國家航空暨太空總署（NASA）等機構認定的地球與太空交界，將關掉發動機，讓乘客解開安全帶，體驗太空中的無重力感，同時透過船上的17個窗戶欣賞地球。太空船在抵達最高點，即地球上空約88公里後開始降落。由起飛至降落，全程約90分鐘。

太空 美國 布蘭森

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