我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美洲杯／梅西圓奪冠夢 阿根廷1：0氣走巴西

新華社：上海復星與台積電、鴻海、永齡 簽約疫苗銷售

海地臨時總統「鬧雙包」 憲政危機加深

編譯中心／綜合10日電
海地代理總理喬塞德（Claude Joseph）。（路透資料照片）
海地代理總理喬塞德（Claude Joseph）。（路透資料照片）

海地總統摩依士7日遇刺身亡，權力鬥爭風波再起，路透10日援引海地參議院文件顯示，參議院提名參院議長蘭伯特(Joseph Lambert)出任臨時總統，參院目前仍有三分之一議員在任。此前，海地代理總理喬塞德(Claude Joseph)聲稱已接掌權力。海地選舉與政黨關係部長皮埃爾(Mathias Pierre)也表示將繼續任職至9月26日總統大選和立法選舉。

海地總統摩依士遇刺身亡後，暫代總統職務的臨時總理喬塞德已請求美國及聯合國派兵，協助海地確保國家安全，特別是保護關鍵基礎設施。喬塞德暫代總統獲美國及聯合國的支持，但海地參議院9日卻表決通過由該院議長蘭伯特任臨時總統。總統鬧出雙包，恐令海地憲政危機加深。

海地參議院提名參院議長蘭伯特（Joseph Lambert）出任臨時總統。（取材...
海地參議院提名參院議長蘭伯特（Joseph Lambert）出任臨時總統。（取材自臉書）

摩依士身亡前一天，才宣布提名衛生部官員亨利(Ariel Henry)為新任總理，原定本周稍晚接替今年4月被任命為臨時總理、即將下台的喬塞德。

海地自去年1月眾議院解散後，便無正常運作的國會，參議院也有三分之二議員任期已滿，共30個席位中有20席空缺。然而，海地參議院9日卻以8票贊成、2票棄權的結果，通過由議長蘭伯特任臨時總統，要求他在15日內籌組新政府及臨時選舉委員會，以在最短時間內恢復國家穩定及舉行選舉。

這項表決獲得海地若干政黨的背書，這些政黨支持蘭伯特任臨時總統，亨利接掌總理。但喬塞德對此未予理會，稱自己對權力鬥爭沒興趣，「在海地只有一個方式能成為總統，那便是透過選舉。」

參議院 摩依士 美國

上一則

台駐海地大使館遇襲細節曝光 警衛躲車內助逮11名嫌犯

延伸閱讀

台駐海地大使館遇襲細節曝光 警衛躲車內助逮11名嫌犯

台駐海地大使館遇襲細節曝光 警衛躲車內助逮11名嫌犯

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
海地總統命案凶嫌妻：丈夫稱去多明尼加工作

海地總統命案凶嫌妻：丈夫稱去多明尼加工作
海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
疫情減緩，賭城拉斯維加斯再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

2021-07-04 06:59
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
圖為哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。示意圖，非當事人。（新華社）

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

2021-07-06 04:22

超人氣

更多 >
密蘇里州疫情惡化…夫婦稱「打疫苗非優先考量」 雙雙染疫

密蘇里州疫情惡化…夫婦稱「打疫苗非優先考量」 雙雙染疫
川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分
打疫苗補強針？CDC、FDA聯合聲明：完成接種者不需要

打疫苗補強針？CDC、FDA聯合聲明：完成接種者不需要
重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場