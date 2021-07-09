拜登再警告勒索軟體威脅 要求普亭採取阻止行動

美國總統拜登（右）9日與俄羅斯總統普亭通話，美國國務卿布林肯（左）也在場參與。取自白宮推特。

白宮9日表示，美國 總統拜登 今日與俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）通話，提及位於俄羅斯的勒索軟體駭客攻擊影響美國與全世界，「俄羅斯必須採取行動阻止相關行為。」

「我非常清楚告訴他，只要勒索軟體源自其領土，即便不是該國贊助，我們都希望他行動，且我們提供足夠的訊息。」拜登9日在白宮簽署法案時，對媒體表示。

媒體追問俄羅斯是否將因近日這些攻擊事件承擔後果，拜登說，「是的。」

不過拜登並未說明俄羅斯將採取什麼行動，拜登搭機返回德拉瓦州前，對媒體表示，「我相信我們之間會有些合作。」

白宮表示，拜登告訴普亭，位於俄羅斯的勒索軟體犯罪，影響美國和全世界。

拜登強調，俄羅斯必須採取行動阻止相關行動，並強調美國會持續投入應對勒索軟體造成的廣泛影響；拜登重申美國將會採取任何必要行動，在面臨持續挑戰時，捍衛其人民與關鍵基礎設施。

美國公私機構自去年開始，陸續遭到不同勒索軟體攻擊，要求交付贖金以恢復被癱瘓的網路作業系統；上周末為美國國慶日長假期，俄羅斯駭客REvil宣稱攻擊佛州邁阿密一家提供其他企業軟體服務的公司Kaseya，要求其支付7000萬美元贖金，REvil日前曾攻擊全球最大肉品商JBS的美國子公司，影響全美約五分之一的肉類供應。

這是上月16日美俄領導人在瑞士日內瓦舉行峰會以來，拜登與普亭再次通話。

白宮表示，兩人在通話中讚賞了美俄峰會後，聯合國安理會今天無異議通過恢復針對敘利亞的跨境人道援助行動。

一名拜登政府資深官員在電話簡報會表示，兩國領導人會談後，有助安理會通過恢復人道援助行動，這是一項進步，此外，會談也提到要在應對勒索軟體威脅上持續合作；美國將審慎評估俄羅斯的行動。

此外，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）9日發布聲明，高度關切俄羅斯持續壓迫包括法輪功在內的宗教少數派，濫指其「極端主義」、「極端份子」與「不受歡迎人物」等，呼籲俄羅斯停止這些作法，尊重所有人宗教與信仰自由。