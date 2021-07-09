我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美商務部增列新制裁名單 14家中國企業上榜

全美創舉 伊州長簽署 亞裔美國人歷史列公校必修課

海地總統遇刺 涉案美國人稱僅替逮捕任務當翻譯

中央社太子港8日綜合外電報導
海地警方8日表示，至少有28名嫌犯涉及總統暗殺行動。圖為2名被捕美籍人士是35歲的索拉吉斯（James Solages，左一）和55歲的文森（Joseph Vincent，左二）。美聯社
海地警方8日表示，至少有28名嫌犯涉及總統暗殺行動。圖為2名被捕美籍人士是35歲的索拉吉斯（James Solages，左一）和55歲的文森（Joseph Vincent，左二）。美聯社

海地「新聞人報」報導，負責調查總統摩依士遇刺案的法官表示，被捕的2名海地裔美國籍犯嫌宣稱，他們只是替攻擊者當翻譯，且那些人的任務是要逮捕摩依士，而非將他殺害。

海地總統摩依士（Jovenal Moise）昨天在私人宅邸遭數名闖入歹徒槍殺身亡，第一夫人也身受重傷，消息震驚各界。

海地國家警察局長查爾斯（Leon Charles）今天表示，至少28人涉案，其中26人是哥倫比亞人，2人是海地裔美國人：包括2名美國人在內已有17人被捕，3名哥倫比亞人遭擊斃，另有8人在逃。

美國「華盛頓郵報」報導，海地選舉部長皮耶（Mathias Pierre）表示，2名被捕美籍人士是35歲的索拉吉斯（James Solages）和55歲的文森（Joseph Vincent）。

「新聞人報」（Le Nouvelliste）引述偵訊過兩人的預審法官諾埃爾（Clément Noël）報導，索拉吉斯和文森表示，他們在網路上找到這份翻譯工作。

諾埃爾說：「他們說自己是翻譯人員。那項任務是執行一位預審法官的命令逮捕總統摩依士，而非將他殺害。」

報導還說，索拉吉斯表示，他已待在海地一個月，住在離摩依士住家不遠處。文森則表示，自己已在海地待6個月。索拉吉斯並告訴當局，涉案的傭兵約3個月前來到海地，當中有些人是從多明尼加入境。

索拉吉斯在他2019年於佛羅里達州南部創立的慈善組織網站上，自述為「合格外交代理人」、兒童權益提倡者和嶄露頭角的政治人物。

根據網站上的生平介紹，索拉吉斯自稱曾在加拿大駐海地大使館擔任護衛。加拿大大使館未立即回應；美聯社試圖聯絡慈善組織和索拉吉斯在組織裡的夥伴，不是未聯繫上，就是未獲回應。

美國「紐約時報」報導，海地法官戴斯亭（Carl Henry Destin）告訴「新聞人報」，歹徒當時冒充美國緝毒局（DEA）探員，美國和海地官員都說他們與美國緝毒局無關。

美國 摩依士 大使館

上一則

美商務部增列新制裁名單 14家中國企業上榜

延伸閱讀

海地總統被殺／獨裁者輪番上台 沒有希望的貧窮國家

海地總統被殺／獨裁者輪番上台 沒有希望的貧窮國家
武裝分子為何闖入台駐海地使館？前大使：地緣關係

武裝分子為何闖入台駐海地使館？前大使：地緣關係
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

熱門新聞

川普集團財務長魏索柏格遭到曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴，NBC指川普集團無法提出有力辯護。（美聯社）

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

2021-07-02 22:02
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
疫情減緩，賭城拉斯維加斯再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

2021-07-04 06:59
自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
圖為哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。示意圖，非當事人。（新華社）

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

2021-07-06 04:22

超人氣

更多 >
Delta傳播超乎預期 白宮驚 專家：秋天恐恢復口罩令

Delta傳播超乎預期 白宮驚 專家：秋天恐恢復口罩令

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉