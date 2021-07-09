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華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

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華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

記者顏伶如／綜合報導
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

海地是台灣在加勒比海地區的邦交國，台灣駐海地大使館8日清晨遭到歹徒入侵，加上海地總統摩依士(Jovenel Moïse)日前才剛遇刺身亡，台灣與海地的關係頓時受到國際矚目。

台灣駐海地大使館8日清晨遭一群裝著全套軍事裝備的歹徒侵入。外交部發言人歐江安9日指出，海地警方已逮捕11名武裝犯嫌；由於摩依士遭刺殺後，大使館在7日基於安全因素臨時關閉，歹徒入侵時館內基本上並無人員，使館保全發現有人闖入後打電話通知使館人員，並且報警。歐江安說，大使館除了門窗遭到破壞，並無財務損失。

華盛頓郵報報導，海地是世界各國當中，15個與仍台灣建交的國家之一。海地是在1956年與中華民國建交，邦交維持迄今。蔡英文總統2019年曾訪問海地，時間點就在多明尼加共和國改與北京建交的不久之後。為了與中國的經濟誘因抗衡，台灣多年來為海地提供金援，2020年還幫海地電力系統升級，並捐贈28萬個口罩協助防疫。

報導指出，長年以來，對於台灣擁有的少數邦交國，北京傾向於維持政治穩定，但蔡英文2016年上台後，北京開始加緊施壓力道，以貸款以及經濟、外交支援等承諾，對台灣友邦一個個挖牆腳。2018年裡，薩爾瓦多、布吉納法所及多明尼加紛紛與北京建交，2019年吉里巴斯、索羅門群島也跟進，與台灣斷交。

報導分析，台北與北京的外交角力戰當中，加勒比海、非洲及南太平洋，都是重要舞台。雖然加勒比海國家多為小型島國，但在聯合國、國際刑警組織(Interpol)、世界衛生組織(World Health Organization)表決時，都有資格各自投下一票，而這些都是台灣希望直接參與卻不得其門而入的國際組織。

最近幾年，北京頻頻向海地示好。今年6月間，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德(Linda Thomas-Greenfield)曾批評中國利用「疫苗外交」對台灣友邦施壓。根據中央社報導，湯瑪斯-葛林斐德說，北京正對海地施予「龐大壓力」。

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