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美將把逾10家中企納入黑名單 中外交部：禍亂新疆手段

記者林汪靜／即時報導
美國總統拜登政府最快將於明日再把10幾家中國企業列入經濟黑名單，中國外交部9日批評，這是美方禍亂新疆、以疆治華的手段。（圖／取自中國外交部網站）
美國總統拜登政府最快將於明日再把10幾家中國企業列入經濟黑名單，中國外交部9日批評，這是美方禍亂新疆、以疆治華的手段。（圖／取自中國外交部網站）

美國總統拜登政府最快將於明日再把10幾家中國企業列入經濟黑名單，原因為這些中企新疆侵犯人權並使用高科技監控。中國外交部9日駁斥，「這是美方禍亂新疆、以疆治華的手段」，中方對此堅決反對，並強調將採取一切必要措施，堅決挫敗美方干涉中國內政的企圖。

路透報導，美國商務部上月也以涉嫌在新疆強迫勞動為由，宣布將另外5家企業與其他中國實體列入黑名單。消息人士說，拜登政府為了針對侵犯人權行徑向中國究責，將這些企業列入美國商務部的出口管制實體清單。

澎湃新聞報導，對此，中國外交部發言人汪文斌於9日的例行記者會上表示，「美方所謂的『實體清單』實質是打著人權幌子打壓中國特定企業和產業的工具，是美方禍亂新疆、以疆治華的手段，中方對此堅決反對。」

他說，中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益，堅決挫敗美方干涉中國內政的企圖。

此外，指數公司標普、道瓊、富時羅素7日晚間決定將更多中國企業從其指數中剔除。汪文斌回應，中方堅決反對美國將經貿問題政治化，濫用國家力量，泛化國家安全概念，無端打壓中國企業。美方的有關行徑，嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭等通行國際經貿規則，違背時代發展潮流，會損及各國投資者利益，也會損害美國利益和自身的形象。

他強調，中國資本市場開放程度日益提升，個別企業不在一些國際指數之內並不妨礙國際投資者透過多種方式投資於這些企業，分享中國發展的紅利，「有關指數剔除優質的中國企業，只會降低這些指數的權威性和代表性，這是他們自己的損失。」

中國 美國 指數

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