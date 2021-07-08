滴滴上市案誤導美國投資人？2參議員籲證管會啟動調查

美國兩位重量級參議員，呼籲證管會對日前風光上市的滴滴出行展開調查。（路透）

美國 兩位重量級參議員呼籲證管會（SEC）對滴滴出行 展開調查，認為這個中國叫車平台誤導美國投資 人，因上市前並未充分揭露投資風險。

這兩位參議員分別是田納西州共和黨籍參議員海格提（Bill Hagerty），和共和黨籍馬里蘭州參議員范霍倫（Chris Van Hollen），他們都是參院銀行、住房暨城市事務委員會的成員。他們呼籲SEC調查滴滴是否充分揭露上市前與中國監管機構聯繫的資訊。

滴滴出行在紐交所掛牌交易第一周，股價就重挫逾25%，中國網路監管機構以數據安全為由，下令從App商店移除滴滴出行的應用程式。滴滴出行股價大跌，引發股東提告。

海格提在聲明中說：「拜登政府和SEC基於保護投資人和維持市場的公平性的核心職責，應調查美國投資人是否受到誤導。SEC須落實透明度和揭露規則；美國投資人有必要充分了解，投資中國這類非市場、由國家掌控經濟的企業，須面臨本質上不同的風險。」

范荷倫表示，美國投資人需要的是，相信在美國證交所掛牌交易的企業，絕不會從事詐欺行為，也說股東應留意投資外國企業會有的風險，尤其是受到外國政府干涉的企業。他說：「SEC應徹底調查這起事件，查清楚投資人是否被滴滴出行的公開投資說明事項刻意誤導。」

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）8日表示，在美國證交所掛牌交易的所有企業，皆須恪守透明度和揭露規則的最高標準。她對SEC是否應該調查滴滴出行並未多加著墨，認為監管機構有其獨立性。SEC並未對兩位參議員的談話發表看法。