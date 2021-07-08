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北加州地震 內華達測得規模5.9

編譯林育正／綜合8日電

8日下午西岸發生有感地震，美國地質調查所(US Geological Survey)紀錄為規模5.9，灣區在內的加州北部地區以及內華達州，都能感覺到這波地震。

這波地震震央深度約六呎，靠近加州與內華達州邊界，位置約在托帕茲湖(Topaz Lake)南部，距史密斯谷(Smith Valley)20哩處。

地震發生幾分鐘後，加州聖荷昆郡(San Joaquin County)法明頓(Farmington)附近，又發生規模4.8的地震，但相關資訊疑似在地質調查所的網站遭移除。兩波地震的震央，距離約100哩。而在規模5.9的地震後，地質調查所得資料顯示，又發生了好幾波規模介於3.1至4.2的地震。

加州緊急救難辦公室(California Office of Emergency Services)聲明表示，未有損害或受傷的回報。辦公室推文表示：「目前的狀況變化快速，未來幾個小時將得知更多細節。我們與地方官員緊密合作，確保資源與支持準備就緒，為地震做好準備。」

地震學家露西.瓊斯(Lucy Jones)在推特上表示，下午規模5.9的地震為「加州東部正常的斷層活動」。她表示：「這是地區非常平常的地震，還有很多餘震。地震過後一小時，還有10個規模3以上的餘震。」她也指出規模6的地震，通常在距離超過100哩也能感覺得到，「所以在加州中央谷(Central Valley)也有感覺，也不是太意外。」

更有許多網友上推特描述地震，有人寫道：「這是我經歷過最恐怖的地震。」另一人開玩笑表示：「我沒感覺到地震，是地震感受到我。」也有人說：「地震當下我在超商買東西，突然警報大響，我得趕快滾回家了。」

地震 加州 內華達州

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