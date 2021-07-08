刪除含中華民國國旗推文 白宮：無心之過毋需解讀

白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

美國白宮 新冠疫情應對小組5日推文宣傳美國疫苗捐贈進度，提及台灣時附上中華民國國旗；不過這則推文已遭刪除，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）8日表示，這是工作人員的無心之過，不應被視為美國政策轉變。

莎奇表示，這是負責圖表和社群媒體的團隊犯下的無心之過，不應被視為美國政策轉變；當他們發現這個錯誤，就移除這則推文。

美國白宮新冠疫情應對小組5日推文宣傳美國疫苗捐贈進度，提及台灣時附上中華民國國旗，不過這則推文已遭刪除。(取自推特)

莎奇表示，美國依舊信守基於台灣關係法 、美中三聯合公報和六項保證的美國的一個中國政策。

這則推文是在6日發出，美國迄今送出4000萬劑新冠疫苗，包括加拿大、墨西哥、巴西、台灣與宏都拉斯等；這則推文還包含一張圖片，其中每個國家都對應其國旗，標注台灣配上中華民國國旗。

蔡英文總統稍後在推特轉推這項推文，表示感謝美國的慷慨捐輸。不過這則推文7日遭到刪除。外交部表示，已請駐美代表處提醒美方，勿因移除相關推文而引起各界不必要的揣測或誤解。

2017年至2018年間，美國國務院和貿易代表署（USTR）都在其官方網站上移除中華民國國旗，外界質疑是美台關係生變，不過美方並未恢復。如今國務院和USTR官網有關台灣的介紹，也都沒有中華民國國旗。

國務院有分不公開備忘錄「對台交往準則」（Guidelines on the Relationship with Taiwan），為美台交流設立規則與限制；前聯邦眾議員游賀（Ted Yoho）曾撰文指出，他得知國務院2015年發布的更新版對台交往準則，禁止美國政府官網或網路帳號展示台灣的主權象徵，限制美國對台支持。

據了解，在拜登政府上台後，這項主權象徵限制仍持續保留在新對台交往準則中。