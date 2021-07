新書揭敗選內幕 白宮記者：川普曾讚希特勒做好事

新書爆料指前總統川普(左)曾向其幕僚長凱利(右)稱讚獨裁者希特勒,但川普發言人否認。(路透)

華爾街日報(WSJ)白宮記者班德爾(Michael Bender)新書揭露,前總統川普 據報曾向其幕僚長凱利(John Kelly)稱讚獨裁者希特勒,但遭川普發言人否認;該書亦爆料,川普任內的白宮曾與共和黨 全國委員會(RNC)大鬧不合,部分職員更在選前放話票不投川普,而川普女婿庫許納 (Jared Kushner)則以粗話怒斥「不管共和黨的未來」。

班德爾新書「坦白講,我們勝選了:川普敗選的內幕」(Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost)將於13日出版,其中揭露川普內圈秘辛,以及與RNC之間錯綜複雜的內情。

衛報(Guardian)最先引述該書報導,川普2018年赴歐洲紀念一次大戰100年時曾向凱利透露:「希特勒做了很多好事。」他說希特勒1930年代領導下,納粹德國得以經濟復甦。

川普發言人:新書內容完全不實

班德爾在川普卸任後訪問川普並撰文,但川普否認此番發言;川普發言人利茲•哈靈頓(Liz Harrington)7日也否認,稱「內容完全不實」。

班德爾引述未知來源指出,凱利當時向川普簡報一戰歷史,並提醒川普戰爭時各國立場,雖然凱利「告訴川普所言有誤,但川普並未打退堂鼓」,川普回應「當時德國人能脫離貧窮,好過受到納粹種族滅絕。」據悉凱利告訴川普:「永遠不能說任何支持希特勒的話,就是不行。」

庫許納斥:我才不管共和黨未來

另外,根據福斯新聞網(Fox News)6日引述的新書節錄,前白宮顧問庫許納在2020年大選前,與RNC主席隆娜•麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)討論線上募款平台時曾出現激烈爭執,庫許納據報表示:「我天殺的才不管共和黨未來!」

在帕斯卡爾(Brad Parscale)擔任川普前競選總幹事期間,RNC與川普競選團隊關係顯得密切複雜;班德爾在新書種指出:「到了2020年,RNC不只是川普競選團隊的延伸。」基本上帕斯卡爾已將RNC變成川普競選夥伴,而麥克丹尼爾也成為川普最密切顧問之一。

帕斯卡爾在2020年7月遭撤換,由庫許納幕僚史特平(Bill Stepien)取而代之,麥克丹尼爾不滿史特平,因兩人曾在川普2016年競選時發生過衝突。

班德爾揭露,史特平主事後,麥克丹尼爾經常被排除在外,川普高層圈的緊張關係升溫,使得部分RNC高層首次放話,選舉時考慮不投給共和黨總統候選人,「最後有些人在選舉當天也確實這麼做」。

但RNC向福斯否認此說法,「這不是事實,沒有組織或團隊比RNC更支持川普連任總統了」。