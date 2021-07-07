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新書揭敗選內幕 白宮記者：川普曾讚希特勒做好事

編譯郭宣含／綜合7日電
新書爆料指前總統川普(左)曾向其幕僚長凱利(右)稱讚獨裁者希特勒，但川普發言人否認。(路透)
新書爆料指前總統川普(左)曾向其幕僚長凱利(右)稱讚獨裁者希特勒，但川普發言人否認。(路透)

華爾街日報(WSJ)白宮記者班德爾(Michael Bender)新書揭露，前總統川普據報曾向其幕僚長凱利(John Kelly)稱讚獨裁者希特勒，但遭川普發言人否認；該書亦爆料，川普任內的白宮曾與共和黨全國委員會(RNC)大鬧不合，部分職員更在選前放話票不投川普，而川普女婿庫許納(Jared Kushner)則以粗話怒斥「不管共和黨的未來」。

班德爾新書「坦白講，我們勝選了：川普敗選的內幕」(Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost)將於13日出版，其中揭露川普內圈秘辛，以及與RNC之間錯綜複雜的內情。

衛報(Guardian)最先引述該書報導，川普2018年赴歐洲紀念一次大戰100年時曾向凱利透露：「希特勒做了很多好事。」他說希特勒1930年代領導下，納粹德國得以經濟復甦。

川普發言人：新書內容完全不實

班德爾在川普卸任後訪問川普並撰文，但川普否認此番發言；川普發言人利茲•哈靈頓(Liz Harrington)7日也否認，稱「內容完全不實」。

班德爾引述未知來源指出，凱利當時向川普簡報一戰歷史，並提醒川普戰爭時各國立場，雖然凱利「告訴川普所言有誤，但川普並未打退堂鼓」，川普回應「當時德國人能脫離貧窮，好過受到納粹種族滅絕。」據悉凱利告訴川普：「永遠不能說任何支持希特勒的話，就是不行。」

庫許納斥：我才不管共和黨未來

另外，根據福斯新聞網(Fox News)6日引述的新書節錄，前白宮顧問庫許納在2020年大選前，與RNC主席隆娜•麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)討論線上募款平台時曾出現激烈爭執，庫許納據報表示：「我天殺的才不管共和黨未來！」

在帕斯卡爾(Brad Parscale)擔任川普前競選總幹事期間，RNC與川普競選團隊關係顯得密切複雜；班德爾在新書種指出：「到了2020年，RNC不只是川普競選團隊的延伸。」基本上帕斯卡爾已將RNC變成川普競選夥伴，而麥克丹尼爾也成為川普最密切顧問之一。

帕斯卡爾在2020年7月遭撤換，由庫許納幕僚史特平(Bill Stepien)取而代之，麥克丹尼爾不滿史特平，因兩人曾在川普2016年競選時發生過衝突。

班德爾揭露，史特平主事後，麥克丹尼爾經常被排除在外，川普高層圈的緊張關係升溫，使得部分RNC高層首次放話，選舉時考慮不投給共和黨總統候選人，「最後有些人在選舉當天也確實這麼做」。

但RNC向福斯否認此說法，「這不是事實，沒有組織或團隊比RNC更支持川普連任總統了」。

川普 庫許納 共和黨

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