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路透再踢爆 中國產檢公司疑與軍方共享基因資料

路透再踢爆 中國產檢公司疑與軍方共享基因資料

中央社莫斯科7日綜合外電報導
位在北京的中國華大基因公司。路透
位在北京的中國華大基因公司。路透

今年初路透社報導，疫情初期中國華大基因公司疑為收集美國公民DNA資料，建議在美設立病毒檢測實驗室。如今路透社又發現，該公司可能利用1項產前檢查，不當分享基因資料。

路透社查看公開文件後率先披露，華大與中國解放軍就懷孕初期產檢進行研發合作，也揭露出華大儲存和分析資料的範圍。美國認為，華大收集並分析人體基因資料已對美國構成國安威脅。

➤➤➤美情報官員警告 中國公司意圖借檢疫收集DNA

全球最大基因測序中心華大基因自2013年開始推廣這項稱為「胎兒染色體異常無創產前基因檢測」（NIFTY）的產前檢查。這項檢查是全球最受歡迎的非侵入性產前檢查項目之一，只要檢驗孕婦的血液檢體，就能知道胚胎是否患有唐氏症等疾病。

華大基因表示，迄今全球已有逾800萬名孕婦做過NIFTY檢測。這項產檢在全球至少52國銷售，諸如英國、歐洲、加拿大、澳洲、泰國和印度等，但不包括美國。

華大向路透社證實，該公司利用送至香港實驗室的剩餘血液檢體和產前檢查取得的基因資料進行人口研究。路透社還發現，有500名以上接受產檢女性的基因資料儲存在中國政府資助、華大管理的深圳國家基因庫中，其中包括歐洲和亞洲女性。

路透社並未發現華大基因違反隱私權協議或法規。該公司表示，他們已取得受檢者書面同意，且會在5年後銷毀海外的檢體和資料。然而，隱私權協議內提到，該公司收集的資料若與「中國國家安全或國防安全直接相關」，就可以對外分享。

對此，華大基因堅稱，該公司從未基於國安或國防目的被要求提供、也從未提供NIFTY檢測所獲得的資料給北京當局」。

美國國家反情報與安全中心（NationalCounterintelligence and Security Center）先前曾警告，中國公司可能收集美國民眾的健康資料。該機構回應路透的前述發現時表示，在海外接受NIFTY檢測的女性應多加注意，允許與中國國安機構共享資料的隱私權協議。

該機構指出，「中國公司推廣的非侵入性產前檢查可發揮重要醫學功用，但也可能提供中國和中國生技公司一個管道，讓他們得以收集全球各地的基因資料」。

針對報導內容，中國外交部稱，這反應出美國當局的「空穴來風與抹黑言論」。

全球最大基因測序中心華大基因自2013年開始推廣這項稱為「胎兒染色體異常無創產前...
全球最大基因測序中心華大基因自2013年開始推廣這項稱為「胎兒染色體異常無創產前基因檢測」（NIFTY）的產前檢查。這項檢查是全球最受歡迎的非侵入性產前檢查項目之一，只要檢驗孕婦的血液檢體，就能知道胚胎是否患有唐氏症等疾病。路透

中國 美國公民 檢測

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