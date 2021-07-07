我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

海地總統遇刺喪命 鄰國封閉邊界 美大使館關閉

中央社太子港7日綜合外電報導
台灣友邦海地的總統摩依士（Jovenel Moise，中）今天凌晨在自宅遇刺身亡。美聯社
台灣友邦海地的總統摩依士（Jovenel Moise，中）今天凌晨在自宅遇刺身亡。美聯社

台灣友邦海地的總統摩依士（Jovenel Moise）今天凌晨在自宅遇刺身亡，總統夫人瑪婷（Martine Moise）也受了傷。海地鄰國多明尼加宣布關閉陸地邊界，美國大使館也關閉。

法新社與路透社報導，海地臨時總理喬塞德（Claude Joseph）宣布，53歲的摩依士今天凌晨在私宅遭操英語和西班牙語的外國人開槍行刺，傷重不治。

喬塞德說，現在由他接管國家，呼籲民眾保持冷靜，並堅稱軍警會確保民眾安全。

鄰國多明尼加共和國則表示，將關閉與海地在伊斯班尼奧拉島（Hispaniola）的邊界。多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）今天一早召開緊急會議討論海地情勢，但尚未發布聲明。

美國大使館也發布聲明說，基於目前安全局勢，使館今天將關閉。

美聯社報導，海地首都太子港（Port-au-Prince）的街頭今天一早大致空蕩蕩，但其中一區傳出有人洗劫商家。喬塞德說，當局已對總統府國家宮（National Palace）和貝松市（Petionville）高級社區部署警力，也將加派警力到其他區域。

海地原定2018年舉行國會選舉，但在發生摩依士任期何時結束等爭執後，選舉遭到延期。之後摩依士一直靠行政命令統治海地。

除了政壇危機，近幾個月海地擄人勒贖案件也暴增，這種現象進一步反映出武裝幫派在這個加勒比海國家的影響力日增。而海地同時還面臨長期貧困和天災頻傳等問題。

摩依士生前面臨大量民眾強烈反對，認為他並非合法在位，並指控他在面對多重危機時缺乏作為。摩依士在位4年換過多位總理，就任僅3個月的喬塞德原定本週就會被撤換。

除了總統、國會與地方選舉，海地原定9月還將舉辦已因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情兩度延期的修憲公投。摩依士支持的憲法改革案旨在強化行政力量，但反對派和許多公民社會組織普遍反對。

批評者也主張，由於海地國內情勢普遍不安全，不可能舉辦投票作業。

聯合國安全理事會（UN Security Council）、美國與歐洲都曾呼籲海地，於2021年年底前舉行自由且透明的國會和總統選舉。

美國 大使館 台灣

上一則

「第2先生」任德龍形象親民 民主黨低調吸票機

下一則

海地總統遇刺身亡 美媒傳緝毒局人員涉案受質疑

延伸閱讀

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
克魯曼：美國經濟之晨來了 拜登功勞遠勝當年雷根

克魯曼：美國經濟之晨來了 拜登功勞遠勝當年雷根
醫提「爽約疫苗」開放現場候補 陳時中同意：未來將設計

醫提「爽約疫苗」開放現場候補 陳時中同意：未來將設計
「娶了對的人」卡特夫婦結婚75年 美最長壽婚總統

「娶了對的人」卡特夫婦結婚75年 美最長壽婚總統

熱門新聞

川普集團財務長魏索柏格遭到曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴，NBC指川普集團無法提出有力辯護。（美聯社）

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

2021-07-02 22:02
以「天才老爹」走紅全美的老牌喜劇演員柯斯比30日命運大逆轉，從監獄獲釋。圖為他2018年4月26日離開賓州法院檔案照。(美聯社)

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

2021-06-30 16:17
美軍印太司令部透過網路社群張貼一張美軍「獨立號」航空母艦1996年間航行在西太平洋的畫面。而獨立號是當年馳援台海兩個航艦戰鬥群之一。（取材自美軍印太司令部臉書）

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應

2021-07-01 22:44
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
疫情減緩，賭城拉斯維加斯再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

2021-07-04 06:59
川普團隊堅持要在佛州舉辦造勢活動。（路透）

塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒

2021-07-01 21:51

精彩推薦

超人氣

更多 >
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
愛達荷小鎮來了一堆億萬富豪 巴菲特、比爾蓋茲碰頭

愛達荷小鎮來了一堆億萬富豪 巴菲特、比爾蓋茲碰頭
辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股

辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
貝佐斯身價飆新高 因五角大廈取消微軟100億美元合約

貝佐斯身價飆新高 因五角大廈取消微軟100億美元合約