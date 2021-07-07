海地總統遇刺喪命 鄰國封閉邊界 美大使館關閉

台灣友邦海地的總統摩依士（Jovenel Moise，中）今天凌晨在自宅遇刺身亡。美聯社

台灣 友邦海地的總統摩依士（Jovenel Moise）今天凌晨在自宅遇刺身亡，總統夫人瑪婷（Martine Moise）也受了傷。海地鄰國多明尼加宣布關閉陸地邊界，美國大使館 也關閉。

法新社與路透社報導，海地臨時總理喬塞德（Claude Joseph）宣布，53歲的摩依士今天凌晨在私宅遭操英語和西班牙語的外國人開槍行刺，傷重不治。

喬塞德說，現在由他接管國家，呼籲民眾保持冷靜，並堅稱軍警會確保民眾安全。

鄰國多明尼加共和國則表示，將關閉與海地在伊斯班尼奧拉島（Hispaniola）的邊界。多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）今天一早召開緊急會議討論海地情勢，但尚未發布聲明。

美國大使館也發布聲明說，基於目前安全局勢，使館今天將關閉。

美聯社報導，海地首都太子港（Port-au-Prince）的街頭今天一早大致空蕩蕩，但其中一區傳出有人洗劫商家。喬塞德說，當局已對總統府國家宮（National Palace）和貝松市（Petionville）高級社區部署警力，也將加派警力到其他區域。

海地原定2018年舉行國會選舉，但在發生摩依士任期何時結束等爭執後，選舉遭到延期。之後摩依士一直靠行政命令統治海地。

除了政壇危機，近幾個月海地擄人勒贖案件也暴增，這種現象進一步反映出武裝幫派在這個加勒比海國家的影響力日增。而海地同時還面臨長期貧困和天災頻傳等問題。

摩依士生前面臨大量民眾強烈反對，認為他並非合法在位，並指控他在面對多重危機時缺乏作為。摩依士在位4年換過多位總理，就任僅3個月的喬塞德原定本週就會被撤換。

除了總統、國會與地方選舉，海地原定9月還將舉辦已因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情兩度延期的修憲公投。摩依士支持的憲法改革案旨在強化行政力量，但反對派和許多公民社會組織普遍反對。

批評者也主張，由於海地國內情勢普遍不安全，不可能舉辦投票作業。

聯合國安全理事會（UN Security Council）、美國與歐洲都曾呼籲海地，於2021年年底前舉行自由且透明的國會和總統選舉。