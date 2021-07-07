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坎伯不支持台獨 環時：台不獨是下限 最終目標統一

記者羅印冲／即時報導
白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)。(記者張文馨╱攝影)
白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)。(記者張文馨╱攝影)

白宮印太事務協調總監坎伯表示，美國不支持台灣獨立，中國官方媒體環時發表社評指，美官員的一個特點是「話很多」，這是美方製造對台政策「整體模糊」的一種方式；又說台灣當局僅僅不謀求獨立是不夠的，這是台海和平的下限條件，而非上限條件；兩岸統一是中華民族的最終目標。

針對坎伯說法，環時社評指，美官員公開宣示不支持台獨，這值得歡迎。不過，美官員一個特點是話很多，這是美方製造對台政策整體模糊的一種方式。美國希望台灣「不獨不統不武」，中國了解美國的這一對台政策基調。

社評稱，中美是大博弈，台灣是其中重要一環，但不是唯一的。且台灣問題的原則性和復雜性都擺在那裡，短期的言語逞強或調整很容易，但能夠製造長期且不可逆動向的唯有實力格局的變化。

評論表示，中國歡迎美方的每一個相對積極的表態，同時更加信賴中國實力不斷增長而積累起來的戰略主動權。中國這些年不斷強化對台軍事鬥爭準備，對美台都產生了非常真實的壓力，台獨變得愈發危險和不可思議，美台都需要更加認真評估出格言行的風險，緩和台海局勢成為了他們不太敢隨意往後排的需求。

社評說，中國要繼續聚焦增加實力和強化軍事鬥爭準備，這是美台最能聽懂的語言。嘴仗要接著打，但那說到底是次要戰場，主戰場是實力格局的不斷再造，是構建中國在必要時敢於使用武力並且有能力一舉解放台灣、美國屆時將缺少出兵保衛台灣意志的預期。

社評還說，台當局僅僅不謀求獨立是不夠的，這是台海和平的下限條件，而非上限條件。兩岸統一是中華民族的最終目標，那一天終將到來。

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