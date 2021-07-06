取消美加邊境油管工程 拜登政府遭求償150億

拜登政府上台後立即取消川普政府批准的美加輸油管「基石XL」計畫，業主決心依之前的NAFTA提告求償150億元。圖為位於威斯康辛州境原準備施工的輸油管。(美聯社)

拜登 總統上台之後，推翻了許多川普時期的政策，其中一項引起爭議的是原本已預訂興建，跨越美加邊境的基石油 管(Keystone Pipeline)。基石油管的母公司「TC能源」(TC Energy)公司6日發布聲明，指控拜登政府停止這項政策，違反了過去北美自由貿易協定(NAFTA)之義務，因此將興訟求償150億元。

基石管線原本規劃從加拿大亞伯達省(Alberta)出發，南下越過邊界，跨越1200哩，通過內布拉斯加州後，最終與德州墨西哥灣附近的既有油管會合，每日約可運送超過80萬桶原油，有效提高美國 的能源自主性，不再過多地受國際油價波動影響。

TC能源公司表示，拜登政府上台第一天就取消基石油管的興建計畫，使公司不得不立刻資遣約1000名員工。且說取消就取消，日後恐難有廠商還能相信政府政策一致性，願意投資政府標案。

總裁普瑞(Richard Prior)說：「政府貿然取消一項重要基礎建設計劃，向其他基建開發商透露什麼樣的訊息？必定會扼殺其他廠商在能源業務上的創新。」

拜登總統推翻基石油管興建計畫後，引起共和黨一致批評。3月份時，德州與蒙大拿州聯合其他21個州，對拜登政府提告，主張基石油管興建與否的問題屬於國會職權，總統不能以行政命令越權推翻。

參院能源委員會主席、共和黨籍懷俄明州參議員貝拉索(John Barrasso)說：「拜登這項決定不只扼殺了基石油管落成後對美國帶來的效益，也抹滅了這條管線所能提供的工作機會。」

前總統川普對於拜登不繼續基石油管的興建也非常不滿。他說：「基石油管的興建約可提供4萬8000個工作機會，現在卻因拜登的一句話全部打水漂。在我看來，拜登根本沒有把美國的利益當成優先考量。」

而且，也並非所有民主黨籍的國會議員都贊同取消基石油管的興建計畫。溫和派的蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)，與西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)，都曾公開呼籲拜登總統重新審慎考慮此一計畫，但最後仍然無力回天。

加拿大政府對拜登總統的決定也深感遺憾。加國總理杜魯多(Justin Trudeau)於1月拜登取消興建計畫時，曾敦促美國重新權衡。但亞伯達省批評，加拿大面對美國太軟弱，沒有積極施壓。