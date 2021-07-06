坎伯弦外之音：愛的是符合美國利益的台灣

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯6日在亞洲協會一場會議中，脫口說出「美國不支持台灣獨立」，在現下美國「遠中友台」的氛圍下十分突兀。(路透)

從川普政府到拜登政府，美國 與中國 持續既緊張又無解的關係，但相對與台灣 卻如膠似漆。因此，白宮印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell) 6日在亞洲協會一場會議中，突然脫口「美國不支持台灣獨立」，雖然「不支持台獨」是美國既定的「一個中國」政策內涵，但由對台灣立場一向和善的坎伯，在現下美國「遠中友台」的氛圍下主動重申，就顯得十分突兀。

「對台灣愛得太多？如何正確對待台灣？」坎伯曾任歐巴馬政府的國務院亞太事務助理國務卿，他的繼任者羅素(Daniel Russel)如此問他；羅素陳述問題時，對目前的美台關係的「非官方」定位，一步一步往「官方化」漸進，顯然十分關切，擔心再這樣下去，將「掏空」(hollow out)美國的「一個中國」政策。

羅素用這個他稱為需要小心處理的(delicate)台灣問題，引出坎伯同樣宣稱要「小心處理」的回應：「支持美台非官方關係，不支持台獨。」

坎伯重新回到一個中國政策的基準，還稱兩岸關係不但要非常小心處理，還是個要與盟友共同維繫的「危險平衡(dangerous balance)」。

坎伯如此鋪陳了未來美中對話基礎，以及台灣的角色，並表明這不只是美中，而是美國與盟友與中國的競爭和對抗。

美國對台灣的好與愛，牽涉到官方或非官方關係，到底有沒有限度？羅素提出的問題，正是在校準美國的對台政策：怎麼樣才不致愛得太過、才算正確支持和尊重台灣；這點不僅重要，還牽涉美國「一個中國政策」根基是否還在。

因此，坎伯說他支持美台維持非官方關係，不支持台灣獨立，已為美台關係畫下紅線；一邊制止台灣在兩岸衝突中把美國拖下水，一邊對北京發送拜登政府會結合盟友力量，壓制中國的訊號。

坎伯提到要就嚇阻台海發出清楚訊號，留給所有人想像空間，北京自然是嚇阻的對象，台灣又何嘗不是？

此時的台灣固然不如陳水扁時代當家鬧事，製造問題；不過，台灣人民與大陸的意識形態愈來愈疏離，嘴炮式的尖銳言論隨想隨出。中國官方對台灣持續強硬打壓五年多，不知伊於胡底；台灣應和平至上的外交部長成天在社群媒體放送「台灣會戰到最後」，毫不深究有多少人願陪他一戰。這些都徒增兩岸衝突變數，更可能在台海擦槍走火時難以應對，對美國來說也不符合國家利益。

在兩岸惡化、意外衝突增加之際，不先拆除引信，難保美中再坐上談判桌時，依舊劍拔弩張毫不消停。

拜登政府陸續與歐洲盟國、俄羅斯會談，把日本納入台海穩定關係行為者後，下一步就是告誡台灣不生事端；無論是日本所說的「有限的集體自衛權」，或是美國的「戰略模糊」，都在提醒北京和台北，不要當麻煩製造者。

美中對談的大戲正要上演。坎伯「不支持台獨」透露美中對話的弦外之音，加上台灣有邱義仁在陳水扁的節目講出「台獨不是台灣人決定，美國根本不贊成。」這一唱一和，顯然台灣也接收到美國傳遞的訊號，後續政策氛圍轉變，依然圍繞美中競爭下展開。

美國當然愛台灣，愛的是符合美國利益的台灣。