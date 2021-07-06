對抗變種病毒 拜登催打：接種疫苗是愛國

拜登總統6日宣布要繼續加強推廣接種苗，採取挨家挨戶的拜訪，勸說居民接種疫苗。圖為在阿拉巴馬州伯明罕市的義工上月30日逐門逐戶，拜訪居民，勸打疫苗。(Getty Images)

美國 民眾接種新冠疫苗 速度趨緩之際，拜登 政府展開最新一波宣導活動，目標在於說服數千萬尚未打疫苗的民眾；拜登總統6日下午在白宮發表談話，呼籲雇主在職場設立疫苗診所，並提供帶薪休假讓員工有時間施打疫苗。

「請大家現在去打疫苗，疫苗是有效的，免費，手續非常簡便。」拜登在簡短談話中說：「打疫苗從來沒有這般意義重大。現在就為自己去打疫苗，也為了你在乎的人，為了你的鄰居，你的國家。」

拜登說：「聽起來雖然有點俗氣，但打疫苗是愛國的行為。」

就在兩天之前，拜登在7月4日獨立紀念日慶祝活動中，才剛宣布「美國團結再起」的口號；現在拜登則把注意焦點放在尚未達標的公共衛生挑戰：原本希望在7月4日時讓全美成年人70%至少已接種一劑新冠疫苗。

拜登在談話中說，到了本周結束之際，將近1億6000萬美國人將完成接種(fully vaccinated)，但由於數千萬民眾迄今仍未施打疫苗，「使得他們的社區面臨風險，他們的朋友面臨風險，他們所在乎的人也面臨風險。」

他表示，由於Delta變種病毒肆虐，「狀況更加令人憂心。」

根據統計，目前美國每天平均施打87萬劑疫苗，與今年4月13日疫苗施打尖峰期時每天接種338萬劑疫苗相比，縮水了大約74%。

拜登表示，政府將繼續透過五大管道推廣新冠疫苗，包括鎖定社區展開宣導活動，挨家挨戶拜訪還沒打疫苗的民眾，透過家庭醫師為民眾施打疫苗，以及透過小兒科醫師或其他醫師為12歲至18歲青少年在今秋開學之前施打疫苗，同時也將擴大推出疫苗行動診所等。

「底線就是，政府正盡一切所能，從聯邦、州及地方層級，全力對抗疫情。」拜登說，「我們需要每個人都盡一份力量。」

拜登在談話中說，美國對於防疫表現「不能現在就變得自滿」。

他說，民眾為了保護自己與家人，最佳之道就是打疫苗；在美國許多地區，如今Delta變種病毒已占所有染疫案例的半數甚至全部，Delta變種病毒傳染力更強、對健康威脅也更大，「光是這一點就應該讓所有人都對疫情三思。」