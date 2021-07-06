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反起底法惹議 谷歌臉書警告撤港

香港特派員李春／香港報導
香港將修法「反起底」，美國網路巨頭警告將撤走，香港特首林鄭月娥稱修例獲得社會廣泛支持，漠視相關警告，香港再現風雨欲來之勢。Getty Images
香港將修法「反起底」，美國網路巨頭警告將撤走，香港特首林鄭月娥稱修例獲得社會廣泛支持，漠視相關警告，香港再現風雨欲來之勢。Getty Images

香港再起「修例風波」，港府有意修訂法例令「起底刑事化」，5日傳出Google等大型科企警告撤出香港和停止香港服務。香港資訊界人士指一旦成事，將是災難性事件。香港特首林鄭月娥6日表態稱，港府部門願與網路平台解釋和說明。

「起底」是一種網路行為，亦稱人肉搜索。港府近期提出擬修訂「私隱條例」，加入將「起底」刑事化的條文，賦予私隱專員法定調查權和檢控權，亦有權要求網路平台糾正涉及起底的內容，即「反起底法」。

華爾街日報報導稱，包括美國科企巨頭Facebook、Twitter、Google母公司Alphabet在內的大型企業，上月透過行業組織向港府發信，稱若港府修例制訂「反起底法」，各大企業或需退出香港市場，同時不再向香港提供相應的服務。事件引起香港資訊科技界震動。

香港私隱專員公署證實，已收到由多間美國科技企業組成的亞洲互聯網聯盟發出有關對擬議修訂「私隱條例」的意見。公署表示，修例只涉及非法的「起底」行為及公署相關執法權力，會列明「起底」罪行的範圍。歡迎對修例提出意見，並會在短期內與聯盟的代表會面，了解他們的意見。

公署說，自2019年中以來，在港發生嚴重的「起底」行為，已觸犯道德和法律底線。港府建議修訂「私隱條例」，將「起底」行為定為刑事罪行，賦予私隱專員刑事調查及檢控權，計畫在本立法會議年度，草擬相關修例，並將草案提交立法會審議。

林鄭月娥6日稱，如果網路平台關注修例，私隱專員樂意與他們見面，港府政制及內地事務局亦願意在立法會內外解說。但她同時指社交媒體缺乏監督，有人長期發放虛假消息，美化暴力、反對北京、以及散播仇警思想等，令部分人變得激進、極端。

香港民主黨資訊科技及廣播政策發言人冼卓嵐說，若港府訂立相關「打擊假新聞或起底」法例後，可能會嚴重影響香港的資訊流通，衝擊香港作為國際金融中心的地位。若港府立法規管所謂的「假新聞」，將會令傳媒自我審查，影響新聞、言論自由及公眾知情權。

根據港府今年5月提出的修例內容，當局建議觸犯「起底」罪行，最高可處罰款100萬港元及監禁5年。

香港 美國 林鄭月娥

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