日副相提聯美保台後 中國公告黃海軍演隨即撤銷

日本副首相麻生太郎(圖)5日提聯美保台後 ，中國撤銷黃海軍演公告。(Getty Images)

中國 海事局5日及6日分別發布航行警告，預告黃海中部海域9日起將有「火箭殘骸掉落」及「重大軍事活動」。但「重大軍事活動」的航行警告不到6小時又宣告撤銷，引起中國網友揣測。

日本 副首相麻生太郎5日表示，如果中國侵攻台灣 ，日本政府將認定為安保法所規定的「存亡危機事態」，有可能行使受限的集體自衛權，「美國與日本一定要一同防衛台灣才行」。

中國海事局5日下午2時23分，先是發布標題為「關於港區火箭殘骸掉落區域的航行警告」，內文指9日中午12時至同日深夜12時間，黃海中部8個座標形成的2個範圍內海域「有影響船舶航行安全的活動，禁止駛入」，未多作說明。

今天上午10時4分，中國海事局接著發布題為「關於黃海中部重大軍事活動的航行警告」，內文指9日上午8時至13日下午6時，黃海中部5個座標形成的1個範圍內海域「有影響船舶航行安全的活動，禁止駛入」，也未多作說明。

但相隔不到6小時，中國海事局下午3時46分又發布題為「撤銷航行警告」，宣布撤銷上述「關於黃海中部重大軍事活動的航行警告」，希各航船注意。

上述3項警告中的前2項發布後，引起中國網友熱烈討論，諸如「演練如何消滅小日本」，以及「據說是東風5C洲際核飛彈全程試射」、「發射潛射飛彈」、「劍指美日海上力量」。

但在撤銷重大軍事活動的航行警告發布後，又引發中國網友討論，諸如「又認慫（服軟）啦」、「莫非要下更大的棋」、「也許有後招」等語，態度顯得分歧。