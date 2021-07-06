印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立

美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)。本報系資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影。

國安會前秘書長邱義仁4日才說，台獨並非台灣 人民可自己決定。美國 白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)6日表示，「我們支持強健的美台非官方關係，我們不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性。」

坎伯表示，美國相信台灣有和平生活的權利，想看到其國際角色，尤其是疫苗、疫情大流行相關議題，台灣在其中應該有角色，不應被國際社會忽視；這是美國所接受、支持的平衡，「我們非常支持台灣尊嚴，而且我們試著對『威懾台海』發出清楚訊號。」

話鋒一轉，坎伯提到香港，他說，美國與國際社會均對中國 在香港的所作所為表達不滿，中方正在評估，美國是否言出必行，國際社會會怎麼回應，以及事涉台灣時會有何種反應，「我只是想強調，這樣的努力會是災難性的。」同時，美國要指出，當中國採取與國際秩序完全對立的行動時，國際社會必須發出訊號，不只是香港，以及其他中國可能考慮的事情。

「這是個微妙的危險平衡，必須保持的平衡。」坎伯說，美國在維護和平穩定方面有著非常重要的利益，其他國家也開始認知到這一點，日本、英國與其他國家，都認識到維持和平穩定符合國際穩定的深切利益。

坎伯6日應紐約智庫亞洲協會邀請，進行遠距對談，在談論台灣時，坎伯表達支持台灣的立場，同時這也是拜登政府上任以來，首度明確表示不支持台灣獨立；在回答這個問題時，坎伯數度表示，自己要非常小心回答這個問題。

有關美國總統拜登與中國國家主席習近平何時會面，坎伯說，他認為美中領導人將會就兩人會面進行評估，預期不久後會有某種接觸。