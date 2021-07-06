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500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

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500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

特派記者呂佳蓉／北京報導
圖為哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。示意圖，非當事人。（新華社）
圖為哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。示意圖，非當事人。（新華社）

中國媒體引述消息人士指出，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證被拒。中國外交部發言人趙立堅6日證實此事，並指中方對此表示嚴重關切，已向美方提出嚴正交涉。

「中國日報」報導，500多名中國理科生被美國使領館已不符合美國「移民和國籍法」第212條(f)款及第10043號總統令為由拒發簽證。據悉，這些學生發出聯名信，要求美方切實解決對中國學生的歧視打壓問題。

趙立堅6日在中國外交部例行記者會上稱，注意到近日部分中國留學生在申請赴美簽證時，被美方以違反川普政府時期簽署的第10043號總統令為由拒絕。中方對此表示嚴重關切，已向美方提出嚴正交涉。

中國外交部發言人趙立堅。（路透）
中國外交部發言人趙立堅。（路透）

趙立堅說，美方有關簽證限制措施延續了川普政府時期的「遺毒」，這與美方歡迎中國留學生的表態不符，嚴重損害中國赴美留學人員合法權益，嚴重破壞中美正常的人文交流和教育合作，這也與美方自我標榜的開放自由等理念完全背道而馳，與開展國際人才交流的時代潮流背道而馳，與中美兩國人民開展友好交流的共同願望背道而馳，是開歷史倒車。

趙立堅強調，中方敦促美方糾正錯誤，重新審議有關中國留學生赴美留學簽證申請，停止利用各種藉口對中國留學生無端限制和打壓，保護他們的正當合法權益，為中美人文交流與教育合作營造良好氛圍。

➤➤➤中媒：哈佛、耶魯、MIT...中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

中國留學生 簽證 趙立堅

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中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

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