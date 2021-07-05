習近平黨慶強硬談話 華郵社論憂中國威脅日增

中國國家主席習近平7月1日在中國共產黨成立100周年大會上發表演說。（新華社）

華盛頓郵報社論指出，中共總書記習近平 在中共百年黨慶上表示，將「堅決粉碎台獨圖謀」，與中國 近來對台軍事行動呼應，也擔憂中國對鄰國、民主世界與人類自由威脅日增。

習近平日前在中共建黨100周年紀念活動上強硬表示：「中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。」

華盛頓郵報（The Washington Post）今天發表社論解讀習近平這番談話表示，那些擔憂華府鷹派正在鼓勵和中國進行不必要與危險新冷戰的人，應該花點時間閱讀習近平在北京天安門廣場發表的這番談話。

在這場活動中，軍機從頭頂飛過、群眾大聲歡呼，習近平則吹噓「中華民族偉大復興」，創建人類文明新型態，並「把人民軍隊建設成世界一流軍隊」。簡言之，習近平明確表示，在他的獨裁統治下，中國將對民主世界與中國鄰國，尤其是台灣 ，構成不斷升級的威脅，因為這是「歷史使命與不可動搖的承諾」。

華郵社論指出，習近平的談話是一項提醒，提醒外界他的政權雄心勃勃的野心與追求這些野心的好戰性，是對世界秩序乃至世界和平的真正威脅。

社論指出，習近平言詞傲慢，充滿民族主義式的不滿，指出中國近來的戰狼外交起源。他堅稱，「中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民」，聽在西藏或新疆地區民眾耳裡必然是令人難以置信的痛苦，在那裡有超過百萬維吾爾族與其他穆斯林被關押在集中營中，被迫放棄自己的文化。

對於習近平高聲宣稱，「絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們」，否則「必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流」，這番話立刻在微博廣為流傳，未被政權審查大軍禁止。

社論也指出，台灣應當對這樣的血腥宣示認真看待。習近平儘管老調重彈表示要「推進祖國和平統一」，但承諾「堅決粉碎任何台獨圖謀」聽來更具可信度，這番話與中國近來入侵台灣領空的軍事升級行動相呼應。權力集中並基本宣布自己是終身統治者的習近平，似乎將征服強大的民主國家視為要達成的成就，與此同時也粉碎維吾爾族與香港的自治權。

社論最後指出，儘管不意味美國應該尋求與中國對抗，但應當注意到習近平的談話意味中國可能對鄰國、民主世界與人類自由構成的威脅日增。