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邁阿密公寓崩塌第11天 搶在風暴來襲前夕爆破搜救

編譯陳韻涵／綜合4日電 
技術團隊4日準備拆除邁阿密「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」尚未完全坍塌的危樓結構。(美聯社)
技術團隊4日準備拆除邁阿密「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」尚未完全坍塌的危樓結構。(美聯社)

因應熱帶風暴愛莎(Elsa)即將侵襲佛州南部，邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)倒塌迄今已知24人死亡、121人失蹤，搜救團隊4日計畫爆破未完全坍塌的危樓結構，以深入之前因安全性不足而無法深入搜救的區域；爆破工作結束後，搜救人員將繼續搜尋埋在殘垣瓦礫推中的失蹤者。

搜救團隊擔心，搖搖欲墜的建築結構恐因愛莎帶來的疾風而坍塌，遂決定爆破。

邁阿密-戴德郡消防局副局長賈德拉(Raide Jadallah)告訴失蹤者的家屬，爆破小組4日晚完成鑽孔放置爆裂物作業，上月24日大樓崩塌後未完全倒塌的部分會在4日晚10時到5日清晨3時之間落地。

邁阿密戴德郡郡長丹妮拉‧卡瓦(Daniella Levine Cava)4日在記者會上說：「我們的首要之務是建築物能盡快、安全倒塌，不管幾點進行。」

愛莎估計會在6、7日靠近佛州西岸，州長德桑提斯(Ron DeSantis)4日表示，雖然瑟夫塞德地處佛州東岸，該區域「可能出現大風」。

德桑提斯表示，愛莎對地方造成的影響可能最快在5日下午出現，「我們已經準備好因應風災」。

卡瓦說，搜救工作在將在爆破完成且確認安全後恢復，爆破將讓搜救團隊得以深入之前因為建築物穩定性不足而未能達到的區域，但愛莎將至可能影響搜救進度。

卡瓦表示，爆破將採取「積極墜落」(energetic felling)的方式，「策略性的放置爆裂物，讓建築物靠引力下墜」。

康斗公寓附近的住戶被告知在爆破期間待在室內，並緊閉門窗防塵。

國家科學基金會(National Science Foundation)3日在危樓現場，用光學雷達掃描坍塌的建築結構與環境，創建數位地圖，另透過多個3D建築模型協助爆破準備工作。

卡瓦4日強調，搜救工作將在獨立日持續進行，「這並不像是我們曾經歷的7月4日」。

尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌後，邁阿密地區的建築進行總體檢，2日發現第三棟大樓有結構問題，緊急疏散住戶以策安全。

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