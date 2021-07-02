賀錦麗幕僚長引爆「辦公室內訌」 白宮介入調停

副總統賀錦麗辦公室傳出現內訌並已影響運作，且白宮已介入。（美聯社）

副總統賀錦麗 辦公室據報出現內訌並已影響運作，為免情況進一步惡化，白宮 已經介入。

有線電視新聞網(CNN)引述兩名與賀錦麗團隊關係密切的人士報導，內訌的原因直指賀錦麗的幕僚長提娜‧弗洛諾伊(Tina Flournoy)；報導指出，副總統辦公室工作人員經常抱怨她，內部衝突甚至出現「挑戰與鬥爭」，導致士氣低落影響了辦公室的運作及工作職能。

賀錦麗的副新聞發言人辛格(Sabrina Singh)回應CNN的詢問時未直接回應，只表示副總統目前的重點仍然是工作，聲稱她及其辦公室專注拜登 政府的工作議程，包括建設經濟、確保種族平等、應對氣候變化、全面抗疫等。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也表示，副總統是總統非常重要的合作夥伴，工作具有挑戰性且艱鉅，而且擁有一個強大的團隊，但「除此之外，我不會對有關報導發表更多評論。」

不過，一位接近白宮的消息人士透露，白宮西廂的人員目前仍在商討如何更好的支援賀錦麗團隊。

儘管各方蓄意淡化內訌，但從白宮西廂提供協助來看，正說明了其嚴重程度，甚至可能影響賀錦麗本人；一般相信，如果拜登在2024年不尋求連任，她極有可能是民主黨下一位領袖。

被拜登指派負責無證移民問題的賀錦麗上任以來，工作失誤頻仍，外訪瓜地馬拉及墨西哥期間也沒到南部邊境視察，惹來外界抨擊；但拜登的幕僚長、弗洛諾伊的老朋友柯連恩(Ron Klain)在給CNN的聲明中，強調拜登對副總統的信任及信心。

與此同時，白宮高級官員及賀錦麗的助理們也紛紛公開為弗洛諾伊辯護，聲稱有關內訌及影響辧公室運作的報導被誇大，甚至與事實不符。

據悉，柯連恩、白宮高級顧問安妮塔‧鄧恩(Anita Dunn)、李奇蒙(Cedric Richmond)等已介入施援，其中鄧恩向政治新聞網媒Politico表示，副總統辦公室內部的確存在士氣問題，但遠非外界描述般惡劣。