NBC分析：川普集團陷危機 遭起訴卻無力辯護

川普集團財務長魏索柏格(Allen Weisselberg，圖)遭到紐約市曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴。美聯社

川普 集團(Trump Organization)與川普集團財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)遭到紐約市 曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴後，前總統川普發表聲明以「政治獵巫」反批。國家廣播公司(NBC)報導，川普集團及魏索柏格已雙雙陷入嚴重司法危機，因為對於起訴罪名無法提出有力辯護。歐巴馬任內主管稅務事務的司法部 副部長納莫拉托(Cono R. Namorato)指出，起訴書中指出魏索柏格為了避繳紐約市的稅，聲稱居住地點在長島(Long Island)，這項調查發現堪稱「灌籃得分」，也可看出檢方完全知道魏索柏格實際上住在哪裡。

紐約大學法學院(New York University School of Law)稅法教授夏維洛(Daniel Shaviro)指出，檢察官起訴罪名時必須提供證據，這起案件起訴書裡的某些指證，「從法律角度來看是無法反駁的」。

川普集團與魏索柏格的15項起訴罪名包括密謀詐騙、稅務詐騙及提供不實資料等，魏索柏格還面臨大竊盜罪(grand larceny)起訴。檢方指出，魏索柏格利用職務之便，總共逃漏稅170萬元。川普集團與魏索柏格均向法院辯稱無罪。

夏維洛說，長達24頁的起訴書內容，對於罪證情事的描述鉅細靡遺，「比我預期中寫得還更清楚」。

他說，檢方的策略非常明確，目的在於破解川普集團聲稱魏索柏格享有與其他高層主管相同福利的辯詞，因為就連魏索柏格孫子的學費，都是由川普集團埋單，「這種事情很難解釋說是合法的企業開銷」。

夏維洛指出，起訴書中的另一個具有強大殺傷力的重點，就是川普集團有著兩種帳本，私密帳本裡記載著魏索柏格一年94萬元薪資酬勞，包括了公寓與汽車租金，但這些資料卻未出現在另一份帳本當中，讓魏索柏格能夠以較低薪資的標準申報個人所得稅。夏維洛說：「這是不可能不被起訴的。」

范德堡大學(Vanderbilt University)法律教授莫蘭(Beverly Moran)指出，兩套帳本的作法非常可疑，魏索柏格不但知情，顯然也參與其中，「他身為財務長，應該知道各種津貼(compensation)都是屬於應稅收入」。

歐巴馬任內主管稅務事務的司法部副部長納莫拉托指出，起訴書顯示魏索柏格「不但知道自己在做什麼，還知道自己做的事情是不對的」。

納莫拉托表示，川普陣營許多名嘴紛紛表示，魏索柏格並不是司法部會調查的案件，「但以我來說，我就會下令調查此案」。他表示：「魏索柏格精通稅務，所作所為也從稅務角度出發。」

納莫拉托說，兩套帳本就是為了逃漏稅的經典手段，檢方指出魏索柏格為了避免在紐約市繳稅，聲稱居住地點是在長島，這項調查發現堪稱「灌籃得分」，可見檢方非常清楚魏索柏格實際上住在哪裡。