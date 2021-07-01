塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒

川普團隊堅持要在佛州舉辦造勢活動。（路透）

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)請求前總統川普 延後造勢活動遭拒，這場造勢活動訂周末登場，距離6月24日倒塌的邁阿密郊區「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)約200哩之遙，當地與國際救難團隊的搜救工作仍未停歇，這場意外造成至少18人死亡、145人失蹤。

德桑提斯辦公室「直接請求」川普團隊，希望川普及其團隊「識相一點」(read the room)，延後訂7月3日在佛州 薩拉索塔郡(Sarasota)的造勢活動，但遭川普拒絕，讓川、德兩名盟友之間出現齟齬；雖然德桑提斯否認，川普陣營則未表達意見。

消息人士透露，「德桑提斯州長面臨考驗，賭上他與川普的友好關係；他必須審慎考量，因為這是川普支持者占多數的州；基層民眾喜愛川普，但也同樣青睞德桑提斯，現在有點較勁的意味。」

川普團隊目前堅持舉辦造勢活動，親近川普的消息人士告訴「華盛頓觀察家報」(Washington Examiner)：「沒有人想要取消」。

報導指出，川普與德桑提斯的動態平衡關係複雜，兩人都放眼2024年的共和黨 總統大選黨內提名。

川普本人是德桑提斯的粉絲，也曾認同德桑提斯在全美贏得保守派人士的支持，處理新冠肺炎疫情得當。

42歲德桑提斯的任務更加艱鉅，在他挑戰2024年共和黨黨內的總統提名選戰之前，還得先爭取在2022年連任州長。

川普前助手表示，「德桑提斯必須在2022年連任，他不能惹毛川普，與此同時，還得準確判讀情勢」。

儘管川普與德桑提斯的關係親近，但他們並非一直互看順眼，就像即將登場的薩拉索塔造勢活動一樣。

川普離開白宮之後的相關行動，今年初開始由川普團隊前競選主席蘇西‧威爾斯(Susie Wiles)負責；威爾斯是陽光州資深的政治策士，2016年領導川普的佛州大選競選團隊，以及德桑提斯2018年的州長競選團隊，但威爾斯與德桑提斯後來鬧僵。

消息人士透露，「德桑提斯與川普陣營的鴻溝相當巨大」。

德桑提斯與威爾斯的仇恨在威爾斯去年回歸川普陣營後浮上檯面，消息人士透露，德桑提斯還曾因為威爾斯加入川普陣營，而勸許多金主不要捐款給共和黨全國代表大會(RNC)。