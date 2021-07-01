百年來最大規模稅改跨大步 130國同意15%最低企業稅

130國同意10月底之前，完成跨國企業最低稅率15%的國際公約，若成事，將是 100年來最大規模的「稅改」，也是拜登 政府稅改計畫的一大勝利。

稅務專家說，本協議值得注意的一點是，過去心存懷疑的國家，如中國 、俄國和印度，也都加入了。

經濟合作與發展組織(OECD)1日在巴黎宣布向大企業徵收最基本稅，要求企業界繳付更多稅款，讓各國政府更能夠服務中低階層民眾；這是拜登「柔性外交」再度竟功，凸顯他和習於單邊主義的川普截然不同的施政風格。

這項協議最大的作用是，各國不用再以低稅率吸引外資，互搶外資，稅收增加後，要振興遭新冠病疫痛擊的經濟，將有更多資源。

美國 官員也把這項國際稅務計畫形容為防止產業外移或生產外包的利器，因為產業外移造成本土製造業蕭條、勞工失業，是民粹政治盛行的一大原因。

拜登更直接稱之為「為中產階級奮鬥的外交範例」、「跨國企業將無法再挑激各國政府降稅比賽，犧牲各國稅收，僅企業獲利」。

「企業界將無法再把在美國或他國產生的利潤，藏到低稅率轄區，逃避支付公平稅金，」拜登說。

這項稅改計畫有一條款，首度針對谷歌、臉書、亞馬遜等網路經濟巨擘徵收「合理的稅金」；美國收了這些跨國大企業的稅，歐洲國家將免收原本對他們徵收的數位稅，但具體實施日程不清楚。

財政部長葉倫稱OECD達成這項稅改協議，是「經濟外交歷史性的一天」，表示美國達成了一項「核心外交目標。」

她推文說，「幾十年來，美國加入了一項打敗自我的國際稅務競賽，不斷降低我們的企業稅，眼睜睜看著其他國家以更低稅率回應，結果，全球一起往下沉淪。今天，代表全球經濟總產值90%的130國達成協議，這明顯表示，人類離終結往下沉淪的目標，又近了一步。」

不過，由於各國稅制差異頗大，協議細節又未擬定，要真正付諸實施，還有很多步驟要進行，最基本的一點是統一企業稅率為15%，低於該稅率，美國可以徵收「補償稅」，平整稅收，達到同樣的目的。