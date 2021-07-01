百年來最大規模稅改跨大步 130國同意15%最低企業稅
130國同意10月底之前，完成跨國企業最低稅率15%的國際公約，若成事，將是 100年來最大規模的「稅改」，也是拜登政府稅改計畫的一大勝利。
稅務專家說，本協議值得注意的一點是，過去心存懷疑的國家，如中國、俄國和印度，也都加入了。
經濟合作與發展組織(OECD)1日在巴黎宣布向大企業徵收最基本稅，要求企業界繳付更多稅款，讓各國政府更能夠服務中低階層民眾；這是拜登「柔性外交」再度竟功，凸顯他和習於單邊主義的川普截然不同的施政風格。
這項協議最大的作用是，各國不用再以低稅率吸引外資，互搶外資，稅收增加後，要振興遭新冠病疫痛擊的經濟，將有更多資源。
美國官員也把這項國際稅務計畫形容為防止產業外移或生產外包的利器，因為產業外移造成本土製造業蕭條、勞工失業，是民粹政治盛行的一大原因。
拜登更直接稱之為「為中產階級奮鬥的外交範例」、「跨國企業將無法再挑激各國政府降稅比賽，犧牲各國稅收，僅企業獲利」。
「企業界將無法再把在美國或他國產生的利潤，藏到低稅率轄區，逃避支付公平稅金，」拜登說。
這項稅改計畫有一條款，首度針對谷歌、臉書、亞馬遜等網路經濟巨擘徵收「合理的稅金」；美國收了這些跨國大企業的稅，歐洲國家將免收原本對他們徵收的數位稅，但具體實施日程不清楚。
財政部長葉倫稱OECD達成這項稅改協議，是「經濟外交歷史性的一天」，表示美國達成了一項「核心外交目標。」
她推文說，「幾十年來，美國加入了一項打敗自我的國際稅務競賽，不斷降低我們的企業稅，眼睜睜看著其他國家以更低稅率回應，結果，全球一起往下沉淪。今天，代表全球經濟總產值90%的130國達成協議，這明顯表示，人類離終結往下沉淪的目標，又近了一步。」
不過，由於各國稅制差異頗大，協議細節又未擬定，要真正付諸實施，還有很多步驟要進行，最基本的一點是統一企業稅率為15%，低於該稅率，美國可以徵收「補償稅」，平整稅收，達到同樣的目的。
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