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中共建黨百年 歐洲議員批評威脅台灣侵害人權

中央社布魯塞爾1日專電

今天是中共建黨百年，歐洲議會議員們批評，中國不僅獨裁統治還軍事恫嚇台灣及侵害維吾爾族人，嚴重威脅世界和平，強調歐洲將繼續為自由和人權而戰。

中共今天上午在天安門廣場舉辦建黨百年活動，中國國家主席、中共總書記習近平發表強硬談話，國際媒體聚焦於領導人習近平談話裡的硬調，諸如飽受欺淩時代一去不復返、絕不接受教師爺般頤指氣使說教，明顯衝著美國為首的西方而來。

中國高調舉行慶祝活動，但歐洲議會議員們也發出嚴厲批評，德國籍的歐洲議會議員安格魯（Engin Eroglu）表示，這個政權正在慶祝自己限制香港的基本自由、對維吾爾族實施種族滅絕同時威脅台灣。他強調歐洲將繼續為自由和人權而戰。

保加利亞籍的歐洲議會議員久什尤克（Ilhan Kyuchyuk）說，正是時候了解這個獨裁政權如何依靠數以千萬計的監控鏡頭以控制社會，從鎮壓天安門廣場民主運動到現在扼殺香港的民主抗議，並以軍事恫嚇威脅台灣，嚴重威脅世界和平。

而法國籍的歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）指出，在中國共產黨成立100週年之際，今天各界應團結起來聲援維吾爾族人以及所有在習近平獨裁統治下的受害者。

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