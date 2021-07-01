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習近平誓粉碎台獨 美國務院籲和平解決兩岸問題

中央社華盛頓1日專電
共和黨籍參議員羅穆尼（Mitt Romney） 則推文說，中共百年沒什麼好慶祝的，因為他們持續對100萬名維吾爾族人進行種族滅絕、監禁或處決異議人士。美聯社
共和黨籍參議員羅穆尼（Mitt Romney） 則推文說，中共百年沒什麼好慶祝的，因為他們持續對100萬名維吾爾族人進行種族滅絕、監禁或處決異議人士。美聯社

中共1日慶祝建黨百年，中共總書記習近平在大會上誓言粉碎台獨圖謀、對抗外來勢力。美國國務院今天重申支持和平解決兩岸議題，並敦促北京停止施壓台灣，改進行有意義對話。

中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，習近平致詞時強調堅持「一中原則」、「九二共識」，推進「和平統一」進程，並要「粉碎任何『台獨』圖謀」。他也警告外來勢力別妄想欺負中國，否則將在14 億多中國人血肉長城前「碰得頭破血流」。

針對習近平言論，美國國務院一位不具名發言人今天以背景方式回覆記者詢問時表示，美國會持續支持和平解決海峽兩岸議題。

這位發言人強調：「美國敦促北京停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣，並改與台灣進行有意義對話。」

在中共黨慶之際，多位美國政要則透過社群媒體，要提醒世人中共的殘酷本性。

前美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）今天在推特（Twitter）上指出，中共百年帶來一世紀的殺戮戰場與種族滅絕，「沒有一個政黨比中國共產黨屠殺更多人」。

共和黨籍參議員羅穆尼（Mitt Romney） 則推文說，中共百年沒什麼好慶祝的，因為他們持續對100萬名維吾爾族人進行種族滅絕、監禁或處決異議人士，也繼續對報紙、廣播與社群網路進行言論審查、背棄賦予香港自由的承諾，並監控自己人民。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）也呼應表示，中國共產黨今天慶祝建黨百年，但「100年的威權壓迫是悲傷而非慶祝的理由」。

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