最高法院裁定 亞利桑納州2投票限制未歧視少數族裔

最高法院1日以6比3裁定亞利桑納州的兩項投票限制未違反「1965年投票權法」。(美聯社)

最高法院7月1日裁定，早前亞利桑納州 被下級法院裁定歧視 少數族裔的兩項投票 限制，並未歧視少數族裔選民、導致他們投票更難；此結果也表明，今後想要挑戰某些讓投票變得更難的州法，將面臨更大阻礙。

最高法院1日以6比3裁定亞利桑納州的兩項投票限制未違反「1965年投票權法」，(Voting Rights Act)，表決結果意識形態分明，反對票均出自三位自由派大法官。

本案涉及亞利桑納州的兩項投票規定，其一是該州長久以來的政策，要求選舉官員不得計算選民在錯誤選區投的票，其二是該州在2016年通過的投票限制法律，僅允許選民及其家人，或為其提供護理的人(caregiver)幫忙收集並投遞選票單。

早先舊金山的聯邦上訴法院已裁定亞利桑納州的兩項限制不成比例的影響非裔、西語裔及印地安人選民，違背「1965年投票權法」，但最高法院1日推翻該結果。

最高法院保守派大法官艾里托(Samuel Alito)在多數意見書中寫道，亞利桑納州為確保選舉的真實可靠，有正當理由採取這類限制，並指「僅展示某一州法不同程度的影響到少數族裔選民」，不足以證明該州法違背投票權法。

自由派大法官凱根(Elena Kagan)則在反對意見書中表示，最高法院的這項裁定，是八年來第二次弱化這項劃時代法律(指1965投票權法)，「悲劇的是，最高法院再一次 — 為了弱化 — 這一代表了美國偉大、提供保護的里程碑式法律；悲劇的是，最高法院破壞了這一為終結投票歧視而生的法律。」

過去投票權法要求那些存在歧視歷史的州從法院或司法部獲得許可，才能修改投票和選舉程序，但最高法院在2013年叫停了這項規定，指國會未能適當更新準則，不確定哪些州屬於要申請許可的範圍。

2020大選之後，在共和黨掌控州議會的州，不斷尋求立法機會給投票規則增加限制，民主黨及民權團體也因此提告到法院，指共和黨抑制投票，阻礙大多少數人的意志，不給少數族裔選民平等投票機會。

紐約時報分析，從廣義角度看，最高法院1日的最新裁決使得「1965年投票權法」在打擊不利於少數族裔選民的投票限制方面，力量有限。