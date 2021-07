中共百年黨慶 馬斯克發文讚嘆引熱議

中共總書記習近平上午在慶祝建黨百年大會宣布實現第一個百年奮鬥目標:全面建成小康社會。特斯拉 執行長馬斯克 隨後引述這段話,接連在推特、微博發文讚嘆中國 經濟繁榮,引來正反熱議。

中國官媒新華社英文推特上午報導習近平宣布實現第一個百年奮鬥目標後,馬斯克(Elon Musk)在推文下留言稱:「中國取得的經濟繁榮確實令人讚嘆,尤其是在基礎設施方面!我鼓勵大家都去參觀,親自去看一看。」

The economic prosperity that China has achieved is truly amazing, especially in infrastructure! I encourage people to visit and see for themselves.