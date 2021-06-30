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評論╱TIFA復談 台美各自表述的政治大秀

華盛頓記者張文馨
在野黨發起「反萊豬」公投已成案，中選會1日將決定是否延期公投。台美TIFA會議30日復談，有學者質疑，若以開放美豬換TIFA復談，台灣到底得到什麼？圖／本報資料照片
在野黨發起「反萊豬」公投已成案，中選會1日將決定是否延期公投。台美TIFA會議30日復談，有學者質疑，若以開放美豬換TIFA復談，台灣到底得到什麼？圖／本報資料照片

台美TIFA復談落幕，結論除了增加更多工作小組會議外，並沒有任何一方值得大書特書的具體成果。從會後雙方發布新聞稿對比，更可以看出，這是一場「台灣避談美豬進口、美國不提疫苗代工」的各自表述；看清台灣的「呼籲」，和美國的「要求」，才能掌握雙方在這次TIFA不足為外人道的底蘊。

美國此時重啟對台TIFA會議，和8月登場的「反萊豬」公投脫不了干係，民進黨政府也樂引美國力量抵禦反美豬浪潮；但從美方的新聞稿看來，美國的力量卻是施壓在民進黨政府上，要求民進黨政府「言出必行」，自行排除反美豬的障礙。

但檢視會後台灣談判代表說明，幾乎完全略去美國要求台灣「排除萊豬進口障礙」的要求，反而幾度「呼籲」美方，正視「疫苗代工」、「半導體供應鏈合作」，以及「簽署雙邊貿易協定（BTA）」的重要性。這些都是台灣當下迫切或長期向美國爭取卻不可得的需求，但美國貿易代表署（USTR）的新聞稿卻隻字未提。

相較台灣會前大肆宣傳簡化疫苗進出口程序、放出台灣疫苗代工的能力，行政院官員會後轉述美方回應，也僅說美方知悉、再談，自己的期待只能「呼籲」美方重視，不敢說有具體成果。

USTR新聞稿提到，美台承諾強化接觸以應對尚未解決貿易問題，如美豬牛製造商面臨市場准入障礙，就是在告訴台灣政府信守承諾；相較於動輒停開TIFA的不留情面，雙方談判地位的高下立見。

台灣重啟TIFA、增加數個工作小組會議，不能算是成果，只能說是藉此擴大雙邊談判的面向。工作小組一向是多邊或雙邊國際談判的先期部隊，也左右會談最後的成敗，結論可能有成果，也可能一事無成、甚至不歡而散。

這次TIFA復談，雖有彰顯拜登政府重視美台關係的象徵意義，但雙方對目標沒有具體共識、何時要開TIFA會議未知，只敲定工作會議。值得肯定的是，台灣政府未在TIFA會議上做出更多讓步。

台灣與多數國家沒有邦交，要拓展經貿關係，美國是很好的敲門磚，而台美合作需要靠一個個協定洽簽的「堆積木」，最終邁向雙方貿易協定或自由貿易協定（FTA）。

這場TIFA會議算是拜登政府首次與台灣經貿談判的過場表演，但一場表演下來，卻看不到接下來積木該怎麼堆，以及何時堆的方法與步驟。

台灣 美國 TIFA

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