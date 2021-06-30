我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍.楊安澤雖退猶榮

紐約市初選誤算14萬測試票 川普:取消結果重投

美民調：多數國家民眾負面看待中國

中央社華盛頓30日專電

美國皮尤研究中心今天公布一項最新民調，在調查的17個經濟體中，69%受訪者對中國持負面看法，其中又以日本的88%最高，台灣為69%。

皮尤研究中心（Pew Research Center）今年2、3月對歐洲、北美與亞太地區，包括美國、加拿大、比利時、法國、德國、澳洲、日本、紐西蘭、新加坡、韓國與台灣在內等17個經濟體進行調查，了解民眾對中國的看法。

調查顯示，17名受訪民眾中，就有15人認為中國政府不尊重人民個人自由。在美國，90%受訪者認為北京不尊重個人自由，瑞典更達到95%，韓國與澳洲分別為92%與91%，荷蘭也有91%。台灣為83%，最低的新加坡也有60%。

69%受訪者都對中國持負面看法，在許多國家維持或接近歷史新高，其中又以日本的88%最高，其次是瑞典的80%、澳洲78%、韓國77%、美國也有76%，台灣為69%。最低的是新加坡僅34%，希臘也只有42%，是唯二未過半的國家。

相較於中國，民眾也多半傾向和美國強化經濟聯繫，只有新加坡認為與中國關係更重於與美國關係，紐西蘭民眾認為兩者並重。台灣民眾有49%認為與美經貿關係更重要，認為與中國關係更重要的有23%。

在問及對中國國家主席習近平處理全球事務的信心時，多數民眾都顯得信心不足，其中以瑞典和日本的86%最高，韓國84%，美國與澳洲皆為82%，台灣是68%。在調查的17國中僅有新加坡民眾對習近平有高度信心，達到70%。

對於中國處理疫情的看法，則呈現兩極，約49%民眾認為中國處理妥善，但也有43%民眾認為中國處理不佳。其中美國與加拿大看法各異，歐洲民眾比較認同中國的疫情處理，亞洲民眾看法較為負面。

中國 美國 台灣

上一則

拜登提名賓州大學校長 出任駐德大使

下一則

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

延伸閱讀

日本7月起再捐疫苗給亞洲國家 包括台灣

日本7月起再捐疫苗給亞洲國家 包括台灣
美國電動車製造光環失色 過去十年產量落後中國、歐洲

美國電動車製造光環失色 過去十年產量落後中國、歐洲
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
澳公衛專家痛批：疫苗打太慢 封城會更多

澳公衛專家痛批：疫苗打太慢 封城會更多

熱門新聞

世界衛生組織警告為防範Delta病毒，接種疫苗後仍必須戴口罩和保持社交距離。圖為紐約市27日舉行同志與跨性大遊行，上千未戴口罩年輕人群聚。(Getty Images)

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

2021-06-28 10:10
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(路透)

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

2021-06-25 06:15
心急如焚的家屬在倒塌的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」附近，張貼失蹤親的照片，祈求奇蹟出現。(路透)

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

2021-06-27 08:57

精彩推薦

超人氣

更多 >
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走
郊區更好住？美房市火爆 房價漲幅史上最高

郊區更好住？美房市火爆 房價漲幅史上最高
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
新研究：莫德納可抗Delta變種病毒

新研究：莫德納可抗Delta變種病毒