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美台TIFA復談11項議題出爐 聚焦供應鏈藥品醫材

中央社台北29日電
中斷五年的美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議將重新啟動。(本報系資料照)
中斷五年的美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議將重新啟動。(本報系資料照)

第11屆台TIFA明天復談，台行政院經貿談判辦公室今天表示，雙方預計就智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、法規透明化、投資供應鏈、非市場經濟、金融服務環保及勞工權利等議題展開對話。

美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議明天將以視訊方式舉行，台灣經貿辦表示，台灣將由行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表楊珍妮率各部會與談；美國貿易代表署（USTR）將由助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）率美方各單位與談。

台灣經貿辦表示，這次會談將注重提升及深化美台經貿關係的途徑與美台雙方在疫後經濟復甦上的合作，在中斷近5年之後，這將是未來美台雙邊經貿合作重要的基礎。

經貿辦說，雙方預計就智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、法規透明化、投資、供應鏈、非市場經濟、金融服務等議題展開對話。另外，為順應國際貿易情勢的變化，雙方也預計納入環保及勞工權利議題。

經貿辦說，期盼這次會議能為台灣企業注入活水，例如貿易便捷化、數位貿易等議題，將有助於企業促進創新、貨品進出口與投資，轉型邁向新經濟。

對於這次議題涵蓋項目比過去廣泛，經貿辦說，除一般貿易議題外，國際貿易新議題的討論，能讓美台雙方加深國際合作並讓台灣經貿順利與國際接軌，為台灣長期戰略目標先打下重要基礎。

台行政院預計明天當地時間下午4時30分（美東時間凌晨4時30分）召開記者會，由行政院政務委員鄧振中等人說明會議成果。

歷屆美台TIFA攻防議題。(中央社)
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台灣 投資 供應鏈

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